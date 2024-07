A apărut o nouă aplicație pe care jucătorii Loteriei Române o pot accesa pentru a achiziționa online bilete

Extragere Loteria Română. Sursa foto: Hepta

Jucătorii Loteriei Române au la dispoziţie încă o aplicaţie - joc-loto.loto.ro - prin care pot achiziţiona online bilete la jocurile de tip loto tradiţional, respectiv Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus şi Super Noroc, potrivit unui comunicat al companiei.



Achiziţionarea biletelor de joc de pe aplicaţia software dezvoltată de partenerul mandatar One Way Ticket EDB SRL se face prin accesarea secţiunii dedicate a site-ului oficial al Loteriei Române, respectiv www.joc-loto.loto.ro.



Preţul biletelor este acelaşi cu cel din agenţiile loto, iar câştigurile se achită, ca şi în cazul biletelor jucate în agenţiile loto, în orice agenţie loto proprie sau mandatară/la casieriile reşedinţă de judeţ/la sediile punctelor de lucru judeţene sau la casieria centrală a Loteriei Române, în funcţie de valoarea acestora.

„Acest nou parteneriat se înscrie în linia strategiei comerciale pe care am dezvoltat-o în scopul facilitării accesului la joc şi a diversificării canalelor de vânzare a produselor loto în mediul online.

Interesul manifestat de către jucători pentru această modalitate practică şi la îndemână de achiziţionare a biletelor la jocurile loto preferate reprezintă cea mai bună confirmare a faptului că acest demers este un succes şi că este important să continuăm să ne dezvoltăm în această direcţie”, a declarat directorul general al Companiei Naţionale „Loteria Română”

.