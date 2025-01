Aproape 90% dintre români cred că România trebuie să rămână în NATO și UE, mai mulți decât în 2022. Concluziile unui sondaj INSCOP

Aproape 90% dintre români cred că România trebuie să rămână în NATO și UE. FOTO Profimedia Images

Încrederea românilor în UE și NATO a crescut în ultimii doi, arată un sondaj INSCOP Reasearch, la comanda Funky Citizens, realizat în perioada 16 -23 decembrie 2024. 88% cred că România trebuie să rămână în NATO, la fel și în privința Uniunii Europene.

Astfel, în decembrie 2024, 87,5% dintre români cred că România, din punct de vedere al alianțelor politice și militare trebuie să mențină direcția spre Vest (adică UE, SUA, NATO). Procentul a crescut față de ianuarie 2022, când era de 77%.

45,3% dintre români au indicat Rusia ca țară care susține cel mai mult acțiuni de propagandă, dezinformează și răspândește știri false despre România, potrivit sondajului.

În ceea ce privește încrederea în alte țări/organizații, sondajul arată o încredere de 69,7% în NATO în decembrie 2024 (față de 60,6% în ianuarie 2022), 66,8% în UE, în creștere față de 55,9% în 2022 și de 59,1% în SUA, tot în creștere față de 2022.

88,1% dintre români au răspuns că România nu ar trebui să iasă din NATO, un procent mai mare în decembrie 2024 față de ianuarie 2022, când 76,2% dintre români credeau asta.

A crescut în ultimii ani și procentul românilor care cred că România nu ar trebui să iasă din Uniunea Europeană - 88,1% fîn decembrie 2024 față de 71,7% în ianuarie 2022.

De asemenea, 80,4% dintre români cred în decembrie 2024 că SUA și UE au mai degrabă o influență pozitivă asupra României, față de 61,8% câți considerau asta în septembrie 2021.

În acest contxt, 77,3% dintre români consideră că în viitor, România s-ar dezvolta mai bine economic dacă ar fi în UE, mai mult față de 63,2% în ianuarie 2022.

De asemenea, 72,5% dintre români consideră în decembrie 2024 că aderarea la UE are mai degrabă avantaje pentru România, procentul crescând față de ianuarie 2022 când a fost de 54,9%.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Reasearch la comanda Funky Citizens, în perioada 16 -23 decembrie 2024, prin anchetă sociologică prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3.1 %, la un grad de încredere de 95%.

Datele comparative pentru iunie, septembrie 2021, respective ianuarie 2022 au fost extrase din studiul ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false” realizat de INSCOP Research la comanda think-tankului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States – și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.