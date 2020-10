Aspretele, peştele fosilă-vie, vechi de 65 de milioane de ani, aflat în pragul dispariţiei, a fost reconfirmat în această săptămână pe valea Vâlsanului. Primele imagini video după mulţi ani de incertitudine au fost surprinse de membrii fundaţiei Alex Găvan. Este cel mai rar peşte din Europa şi, după unele estimări, chiar din lume.

Într-o interventie în emisiunea Previziuni, din această dimineață, Alex Găvan, activist de mediu și Președintele Fundației cu același nume , a povestit despre această apariție mult așteptată:

"El de descoperit a fost descoperit în 1956 de un student la geografie, dar a fost regăsit ieri dimineață la ora 8:00 de colegii mei Andrei Togor şi Marcus Drimbea. În momentul în care am primit vestea și am văzut imaginile vă mărturisesc că mi s-au înmuiat un pic picioarele.

Peștele ăsta, deși a supraviețuit 65 de milioane de ani, de când s-a construit barajul Vidraru și din pricina modului nesustenabil cum noi utilizăm resursele acestei planete, l-am adus în pragul dispariției iminente"

Aspretele, peștele fosilă vie vechi de 65 de milioane de ani, aflat în prag de dispariție, a reapărut pe valea Vâlsanului

Ecosistemele acvatice suferă o pierdere de 4% pe an

Alex Găvan a ținut să tragă un semnal de alarmă asupra felului în care speciile acvatice sunt puse în pericol în fiecare an și întregi ecosisteme sunt afectate la nivel mondial:

"În momentul acesta el mai trăiește doar pe o porțiune foarte foarte mică de pe râul Vâlsan din munții Făgărașului, doar că, dincolo de el, ecosistemele acvatice suferă o pierdere de 4% pe an, iar în ultimii 50 de ani am pierdut aproape 70% din toate populațiile de vertebrate pe toata planeta."

Acesta suține că în Romania, din cauza debitelor foarte mici de pe mai multe râuri și a faptului că legile nu sunt respectate, foarte multe specii acvatice sunt puse în pericol:

"Legea nu este impusă, nu doar pe râul Vâlsan ci pe foarte multe râuri din țară unde sunt baraje, el (Aspretele) și celelalte organisme acvatice sunt în pericol foarte mare de dispariție"

"Orice specie de pe planeta aceasta are rolul său in ecosistem, doar că Aspretele nu este orice specie ci, fiind această fosilă vie care se regăseste doar în România, reprezintă singura specie de pe suprafața Pamântului care poartă în numele său numele României. (...) Este foarte inspirațional ca noi să avem în continuare această specie.

Alex Găvan este alpinist și activist de mediu, implicat în numeroase proiecte având ca scop conservarea ecosistemelor si protejarea mediului. Acesta a ocupat in 2016 chiar și funcția de Consilier personal al Ministrului Mediu de la acea vreme, Cristina Pașca Palmer.

Conform Wikipedia, Aspretele, sub denumirea științifică "Romanichthys valsanicola", este un pește dulcicol, de 10–12 cm. Având o vechime de peste 65 de milioane de ani, acesta a fost contemporan cu ultimii dinozauri.

În trecut era răspândit în cursul de munte al râului Argeș și al afluenților săi: Vâlsan și Râul Doamnei, dar în prezent se mai găsește pe o porțiune de doar 1 km din cursul râului Vâlsan, în amonte de satul Brădetu, și există pericolul dispariției sale.

Aspretele este protejat prin lege, atât pe plan național cât și prin tratate internaționale.