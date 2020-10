Secretarul general-adjunct al Guvernului s-a infectat cu COVID-19. Ce se întâmplă cu miniştrii lui Orban

La fel ca în cazul lui Romeo Dunca, alt lider liberal confirmat cu COVID-19 în ultimele ore, Barbu susţine că a avut "simptome uşoare de răceală".

Potrivit secretarului general-adjunct al Guvernului, "colegii din Guvern nu se află în definiţia de caz pentru contacţi".

Postarea lui Cristi Barbu, în continuare.

"Vă anunț pe această cale că începând de luni mă aflu în izolare. Am avut simptome ușoare de răceală și am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a ieșit pozitiv. Starea mea de sănătate este una bună, însă voi rămâne izolat. Am luat legătura cu toate persoanele cu care m-am aflat în proximitate și am stat împreună mai mult de 15 minute, iar DSP a făcut ancheta epidemiologică. Din fericire, colegii din Guvern - în afară de persoanele de la biroul meu - nu se află în definiția de caz pentru contacți", a scris Barbu pe Facebook.