Încă un lider liberal s-a îmbolnăvit de COVID. Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin a intrat în carantină

Dunca (foto) a precizat, într-o postare pe Facebook, că s-a testat după ce a avut "simptome de răceală uşoară" iar rezultatul testului a fost pozitiv.

"Ceea ce ieri părea a fi o ușoară răceală se pare că este altceva. Mi-am făcut un test Covid și, până la sosirea rezultatului, m-am izolat în casă. În această seară am primit răspunsul de la clinică: testul a ieșit pozitiv. Din păcate pentru cei care nu mă doresc la Consiliul Județean Caraș-Severin, nu am simptome, așa că voi sta 'pe margine' doar câteva zile. Și, vorba știm noi cui, I will be back", a scris el.

Dunca a câştigat preşedinţia CJ Caraş-Severin în alegerile din 27 septembrie cu un scor de peste 43%, la o distanţă confortabilă de următorul clasat.

Cazul său atrage atenţia în contextul în care PNL este sub tirul criticilor publice din partea Opoziţiei politice pentru intenţia de a organiza alegerile parlamentare pe 6 decembrie, într-o situaţie pandemică aparent scăpată de sub control, şi cu avertismente din partea specialiştilor că numărul de cazuri, care a trecut în 2 zile succesive de 4000 pe zi, urmează o lege de creştere exponenţială.

Primarul de Călăraşi, victimă de campanie

De asemenea, alte critici spun că explozia de cazuri din prezent este efectul deciziei politice de a organiza alegerile locale din 27 septembrie, multe infecţii care sunt raportate în prezent fiind efectul mobilizării populaţiei la scrutin.

La începutul săptămânii, primarul liberal de Călăraşi, Dan Drăgulin, a murit în urma agravării infecţiei cu coronavirus.

Drăgulin, care avea 59 de ani şi a pierdut alegerile în faţa candidatului PSD, s-a îmbolnăvit înainte de scrutin, motiv pentru care nu a mai putut participa la ultima săptămână de campanie electorală.