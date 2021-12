Bill Gates, 5 predicţii pentru viitorul apropiat

Cofondatorul Microsoft și miliardarul Bill Gates a fost aproape profetic în previziunile sale anterioare: lista sa din 1999 era extrem de precisă, prevăzând apariția site-urilor web de comparare a prețurilor, smartphone-urilor, rețelelor de socializare și roboților.

În ultimii ani, în interviuri și scrisori anuale, el a continuat să prezică. Recent a emis 5 predicții despre viitorul apropiat, respectiv perioada 2022-2025. Iată despre ce este vorba.

1. Pandemia de se va termina în 2022

"Din cauza provocării variantei Delta şi piedicile întâmpinate de vaccinare, nu suntem atât de aproape de finalul pandemiei pe cât ne-am fi dorit.

Nu am prevăzut că va apărea o variantă atât de transmisibilă şi am subestimat cât de greu vor fi de convins oamenii să se vaccineze şi să continue să folosească măşti. Am totuși speranța, că finalul este în sfârșit la orizont. Ar putea fi nechibzuit să fac încă o predicție, dar cred că faza acută a pandemiei se va apropia de final cândva în 2022".

2. Întâlnirile se vor desfășura în spaţiul virtual sau metaverse

„Prevăd că cele mai multe întâlniri virtuale vor trece de la grilele de imagini cu camere 2D – pe care eu le numesc modelul Hollywood Squares la metaverse, un spațiu 3D cu avatare digitale”.

3. 2022 va fi anul "noii normalități"

Bill Gates va scrie o carte cu planul său pentru ca SARS-CoV-2 să fie ultima pandemie.

4. Oamenii vor avea acasă facilitați performante de diagnosticare în privința sănătății.

„Acum, când e timpul pentru controlul medical anual, probabil mergeți la cabinetul doctorului. Dar cum ar fi să ai în casă un dispozitiv care să-ți măsoare tensiunea de la distanță? Dacă doctorul va putea accesa datele pe care le colectează smart-watch-ul tău să vadă cum dormi, ce rată cardiacă ai?".

5. Cel mai probabil va fi aprobat un test de sânge pentru Alzheimer

„Au fost făcute progrese colosale în ultima perioadă şi sunt şanse decente ca primul test de sânge accesibil pentru Alzheimer să fie aprobat anul viitor. Va accelera progresul în cursa pentru găsirea unui tratament".

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal