Bitcoin, valoare record! 33.000 de dolari, pentru prima data în istoria criptomonedei

În urmă cu doar câteva zile, pe 28 decembrie mai exact, Bitcoin valora în jur de 28.000 de dolari, și se preconiza de atunci o nouă creştere record. Cea mai cunoscută criptomonedă depăşise primul prag, cel de 20.000 de dolari, în data de 16 decembrie.

Criptomoneda a avut o evoluţie uimitoare anul trecut. La începutul lui 2020, o unitate bitcoin se tranzacţiona la aproximativ 8.000 dolari, iar din primăvară, când a izbucnit pandemia de coronavirus, a scăzut la 4.000 dolari.

În toamnă, bitcoin s-a apreciat semnificativ, datorită cererii din partea marilor investitori, atraşi de potenţialul unor câştiguri rapide, şi a aşteptărilor că va deveni o metodă de plată de bază.

Bitcoin a avut cea mai mare creștere în 2020

Bitcoin a avansat cu peste 300% în 2020 și, mai mult decât atât, în ultimele două săptămâni a adăugat peste 50%, trecând de la 20.000 de dolari la 30.000.

Moneda blockchain existat de aproximativ un deceniu, dar anul trecut a intrat în atenția marilor investitori americani, atrași de calitățile percepute de acoperire a inflației și de potențialul de câștiguri rapide, precum și de așteptările că va deveni o metodă principală de plată.

Bitcoin este cea mai importantă monedă digitală, cu o cotă de piaţă de aproape 70%.

Conform celor de la RedaktionsTest.net, criptomoneda este o moneda digitala foarte sigura, care se foloseste de criptografie pentru a obtine aceasta siguranta. Multe dintre criptomonedele ce pot fi cumparate si vandute pe platforme de tranzactionare sunt descentralizate si se bazeaza pe tehnologia blockchain.

Spre deosebire de monedele clasice, criptomonedele nu sunt emise de nicio autoritate centrala si nu pot fi manipulate de niciun guvern din lume, ceea ce le face extrem de atractive.

Când au aparut criptomonedele?

Ideea unei monede digitale nu este noua si a aparut in urma cu mai bine de 20 de ani. In 1998, Wei Dai a adus in discutie ideea unor bani digitali, iar Nick Szabo a creat Bit Gold. Cele doua idei nu au avut succes in acea perioada, insa 10 ani mai tarziu, Satoshi Nakamoto a publicat documentatia pentru Bitcoin, moneda care avea sa transforme lumea.

Ceea ce este foarte interesant este faptul ca nu se stie cu exactitate cine este Satoshi Nakamoto, daca este o singura persoana sau un pseudonim care defineste un grup de oameni. Nimeni nu a revendicat uriasa inovatie, insa se pare ca acest lucru nu este de atat de mare interes dat fiind faptul ca foarte multi oameni se bucura de ea.

In principiu, atata vreme cat proiectul este bun, o criptomoneda poate sa aduca o multime de avantaje:

Asigura un mediu de tranzactionare decentralizat;

Nu face publice datele personale ale utilizatorilor;

Le permite utilizatorilor sa aiba mereu control asupra tranzactiilor pe care le fac;

Asigura un transfer foarte rapid, indiferent de locul din lume in care se trimite si nu exista nicio limita in ceea ce priveste valorile tranzactionate.

Singurul dezavantaj al criptomonedelor este volatilitatea, insa pe masura ce piata se maturizeaza, sunt sanse mari ca aceasta volatilitate sa devina din ce in ce mai mica.

Care sunt cele mai populare monede virtuale la ora actuala?

Bitcoin-ul ramane cea mai populara moneda, insa Ethereumul, Bytecoin-ul, Ripple sau Litecoin au venit tare din urma.

Ceea ce este cert este ca oricine doreste sa tranzactioneze si sa aiba castiguri financiar mare, poate incerca cu criptomonedele, volatilitatea putand fi atat un dezavantaj, cat si un avantaj in favoarea tuturor celor care pot sa ii surprinda evolutia.