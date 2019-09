Istoria criptomonedelor. Cum a evoluat ideea de monede decentralizate?

Din ce in ce mai multi oameni vorbesc despre criptomonede, un cuvant care defineste una dintre cele mai importante inventii ale momentului. Criptomonedele au reusit sa aprinda mintile investitorilor care au visat la milioane de euro facuti intr-un timp cat se poate de scurt, tot ele au reusit sa deschida noi oportunitati in lumea business si au dat nastere unor noi moduri de tranzactionare.



Desi majoritatea oamenilor stiu, in mare, ce este o criptomoneda, putini stiu cu exactitate cand a aparut si cum se foloseste.



Ce este o criptomoneda?



Conform celor de la RedaktionsTest.net, criptomoneda este o moneda digitala foarte sigura, care se foloseste de criptografie pentru a obtine aceasta siguranta. Multe dintre criptomonedele ce pot fi cumparate si vandute pe platforme de tranzactionare sunt descentralizate si se bazeaza pe tehnologia blockchain. Spre deosebire de monedele clasice, criptomonedele nu sunt emise de nicio autoritate centrala si nu pot fi manipulate de niciun guvern din lume, ceea ce le face extrem de atractive.



Cand au aparut criptomonedele?

Ideea unei monede digitale nu este noua si a aparut in urma cu mai bine de 20 de ani. In 1998, Wei Dai a adus in discutie ideea unor bani digitali, iar Nick Szabo a creat Bit Gold. Cele doua idei nu au avut succes in acea perioada, insa 10 ani mai tarziu, Satoshi Nakamoto a publicat documentatia pentru Bitcoin, moneda care avea sa transforme lumea.



Ceea ce este foarte interesant este faptul ca nu se stie cu exactitate cine este Satoshi Nakamoto, daca este o singura persoana sau un pseudonim care defineste un grup de oameni. Nimeni nu a revendicat uriasa inovatie, insa se pare ca acest lucru nu este de atat de mare interes dat fiind faptul ca foarte multi oameni se bucura de ea.

Usor, usor, au aparut din ce in ce mai multe monede, fiecare cu tehnologii diferite si cu scopuri diferite. Astazi, pe platforme precum Etoro pot fi tranzactionate sute de criptomonede sub denumirea de "altcoins". Multe dintre acestea sunt extrem de cunoscute, cum este Ethereum sau Litecoin. Evolutia fiecarei criptomonede s-a bazat pe proiectul din spatele sau si pe avantajele evidente pe care le-a oferit.

In principiu, atata vreme cat proiectul este bun, o criptomoneda poate sa aduca o multime de avantaje:

Asigura un mediu de tranzactionare decentralizat;

Nu face publice datele personale ale utilizatorilor;

Le permite utilizatorilor sa aiba mereu control asupra tranzactiilor pe care le fac;

Asigura un transfer foarte rapid, indiferent de locul din lume in care se trimite si nu exista nicio limita in ceea ce priveste valorile tranzactionate.

Singurul dezavantaj al criptomonedelor este volatilitatea, insa pe masura ce piata se maturizeaza, sunt sanse mari ca aceasta volatilitate sa devina din ce in ce mai mica.



Care sunt cele mai populare monede virtuale la ora actuala?



Bitcoin-ul ramane cea mai populara moneda, insa Ethereumul, Bytecoin-ul, Ripple sau Litecoin vin tare din urma. Ceea ce este cert este ca oricine doreste sa tranzactioneze si sa aiba castiguri financiar mare, poate incerca cu criptomonedele, volatilitatea putand fi atat un dezavantaj, cat si un avantaj in favoarea tuturor celor care pot sa ii surprinda evolutia.