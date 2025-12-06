Cine transmite calificările şi cursa de F1 de la Abu Dhabi, ultima etapă din sezonul 2025

Oscar Piastri, Lando Norris şi Max Verstappen. Foto: Getty Images

Sezonul 2025 se apropie de final, cursa de la Abu Dhabi fiind ultima din calendar. Marele Premiu din Abu Dhabi se va juca "cu trofeul pe masă" între cei doi piloţi McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, şi pilotul de la Red Bull, Max Verstappen. Atât calificările, cât şi Grand Prix-ul, se vor vedea în universul Antena.

Grand Prix-ul din Abu Dhabi va fi cu siguranţă unul spectaculos, desfăşurându-se "cu trofeul pe masă". După ce a câştigat Marele Premiu al Qatarului, Max Verstappen a rămas în cursa pentru titlul piloţilor. Piloţii McLaren au pierdut puncte importante în Las Vegas, după ce ambele monoposturi au fost descalificate după cursă din cauza uzurii la podea.

În prezent, lupta pentru titlu arată astfel:

Lando Norris - 408 puncte Max Verstappen - 396 puncte Oscar Piastri - 392 puncte

Cine transmite cursa F1 din Abu Dhabi

În weekendul 5 - 7 decembrie 2025, pe canalele Antena și în AntenaPLAY se pot urmări calificările și cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi.

Sâmbătă, de la 16:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru Marele Premiu din Abu Dhabi, pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.

Duminică, de la ora 15:00, va avea loc Marele Premiu din Abu Dhabi, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.