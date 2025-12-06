Europarlamentarul Sandro Gozi: Reformăm codul vamal și sistemul vamal. Vrem o piață deschisă pentru produse care respectă regulile

Europarlamentarul Sandro Gozi. Foto: Captură Antena 3 CNN

Europarlamentarul Sandro Gozi a anunţat sâmbătă că Uniunea Europeană trece "printr-o reformă majoră a codului vamal și a sistemului vamal". El a subliniat, la emisiunea Be EU cu Sabina Iosub, că "vrem o piață deschisă, dar pentru produse care respectă regulile noastre".

"Trecem printr-o reformă majoră a codului vamal și a sistemului vamal al Uniunii Europene. Este foarte important din mai multe motive. Primul, așa cum am spus, pentru că vrem o piață deschisă, dar pentru produse care respectă regulile noastre. Foarte des, produsele care ajung în Europa, în principal prin intermediul platformelor online, nu respectă standardele noastre. Și vrem să ne asigurăm, prin controale la nivel vamal, că standardele de siguranță și de protecție a consumatorilor sunt respectate pe deplin. Dar există și alte motive care ne determină să realizăm această reformă. Dorim să ne asigurăm că obligațiile fiscale și obligațiile în materie de impozite sunt respectate cu adevărat, deoarece întreprinderile noastre plătesc impozite, iar cei care doresc să vândă produsele noastre nu pot să se limiteze la simple declarații în acest sens.

De asemenea, dorim să impunem o obligație de transparență mai mare platformelor online, deoarece foarte adesea este dificil să se controleze ceea ce se întâmplă pe piața online și să se controleze siguranța produselor pe care le vând", a spus el.

Gozi a subliniat faptul că "este un lucru foarte bun" creşterea comerţului electronic.

"În calitate de consumatori, ne bucurăm de comerțul electronic. Și, desigur, comerțul electronic crește exponențial. Și cred că este un lucru foarte bun. Problema este că, în timp ce înainte, într-un magazin real, era mai puțin dificil să controlăm respectarea normelor noastre de siguranță pentru produs, astăzi, pe piața online, totul se mișcă foarte repede, foarte rapid. Foarte adesea, depozitul, locul în care sunt păstrate produsele, se află în afara Uniunii Europene, iar noi am dori ca depozitul să se afle în interiorul Uniunii Europene, pentru a putea controla mai bine situația. Așadar, trebuie să devenim și noi mai eficienți. Ceea ce dorim să facem este ca autoritățile naționale responsabile cu protecția consumatorilor să coopereze mult mai strâns între ele. Dorim să introducem ceea ce numim sisteme interoperabile, sisteme care comunică între ele.

Pe de o parte, dorim să reducem birocrația pentru întreprinderile noastre europene, iar pe de altă parte, să consolidăm controlul asupra platformei online. Dorim să cumpărăm online, dar dorim produse sigure și legale, nu produse nesigure și ilegale", a subliniat el.

Astfl, Gozi a adăugat că "dorim ca toate firmele, nu doar cele europene, să respecte standardele și regulile".

"Asta înseamnă că trebuie să controlăm mai bine, să îmbunătățim și să consolidăm controlul în afara granițelor Uniunii, pentru că este clar că o piață deschisă trebuie să fie și o piață sigură și echitabilă pentru întreprinderile noastre. Apoi, există unele norme comune pentru întreaga piață unică. De exemplu, în aceste zile am revizuit normele privind siguranța jucăriilor. Este clar că vrem să ne protejăm copiii, așa că vrem ca produsele comercializate în Europa să respecte anumite standarde de siguranță. Deci, există o bază de standarde comune, de norme comune. De ce? Pentru că avem o piață comună și vrem să asigurăm același nivel de protecție pentru toți consumatorii și toți cetățenii din cadrul pieței unice.

Ideea este că dorim ca toate firmele, nu doar cele europene, să respecte standardele și regulile. De aceea trebuie să consolidăm controlul în exterior, la frontierele pieței noastre unice.

Adică, discutăm acum despre faptul că codul vamal va fi implementat și trebuie să îl realizăm în timpul acestui mandat al Parlamentului European, deoarece este, de asemenea, un instrument care contribuie la o unificare mai puternică a pieței unice. În piața unică există încă multe bariere, de exemplu nu există libertate deplină a serviciilor și dorim, pe de o parte, să continuăm unificarea pieței unice în interesul firmelor și al consumatorilor noștri. În paralel, pe măsură ce deschidem piața unică și eliminăm barierele, dorim să eficientizăm controlul la frontiere. Așadar, dacă doriți, este un proces dublu care trebuie să se desfășoare de acum până în 2029 cel târziu", a adăugat europarlamentarul france.