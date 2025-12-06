Axios: Discuţii-maraton pe planul de pace al lui Trump. SUA insistă că e loc de compromis, chiar și în problema teritoriilor ocupate

SUA anunță progrese în negocierile cu Ucraina pentru încheierea războiului. Foto: Getty Images

În Florida, au loc discuții-maraton pe planul de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina. Negocierile dintre americani și ucraineni continuă și sâmbătă, în a treia zi consecutivă. Potrivit Axios, SUA insistă că un compromis Ucraina-Rusia e posibil.

Deşi poziţiile publice ale Ucrainei şi Rusiei par ireconciliabile, oficialii americani continuă să creadă că se poate ajunge la un compromis chiar şi în ceea ce priveşte cea mai sensibilă problemă, cea a teritoriilor ocupate.

Negociatorii de rang înalt ai SUA și Ucrainei au făcut un apel comun către Rusia să arate „un angajament serios pentru o pace pe termen lung”, după ce discuțiile purtate la Moscova la începutul săptămânii nu au dus la niciun rezultat concret, relatează BBC. Apelul a fost lansat de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și de Rustem Umerov, secretarul Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, după două zile de „discuții constructive” desfășurate în Florida.

Cei doi au transmis, într-o declarație comună, că șansa reală de a pune capăt războiului depinde de „disponibilitatea Rusiei” de a face „pași către de-escaladare și oprirea vărsării de sânge”.

Negocierile, la care participă și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, vor continua sâmbătă, în a treia zi consecutivă de discuții.

„O încheiere a războiului și măsuri credibile în direcția unui armistițiu și a de-escaladării sunt esențiale pentru a preveni o nouă agresiune”, se arată în declarația emisă după cea de-a șasea rundă de negocieri din ultimele două săptămâni.

Intențiile lui Putin de a încheia războiul, puse sub semnul întrebării

Echipa ucraineană a fost informată în Florida cu privire la discuțiile purtate la începutul săptămânii între Witkoff și președintele rus Vladimir Putin, la Moscova. Întâlnirea dintre cei doi a durat aproape cinci ore, iar Kremlinul a transmis ulterior că „nu s-a ajuns la niciun compromis” privind proiectul planului de pace propus de SUA.

Deși Putin s-a declarat dispus să continue întâlnirile „de câte ori va fi nevoie”, Ucraina și aliații săi europeni pun sub semnul întrebării intenția reală a Moscovei de a opri războiul.

Vineri, președintele Volodimir Zelenski a declarat că vrea „informații complete despre ceea ce s-a discutat la Moscova și ce alte pretexte mai invocă Putin pentru a prelungi războiul”.

Kievul a cerut modificări importante la planul de pace american, considerat în varianta inițială prea favorabil Moscovei după ce forma preliminară a ajuns în presă. Planul a fost revizuit de mai multe ori, însă ultima versiune nu a fost făcută publică.

Divergențele majore dintre părți rămân aceleași: garanțiile de securitate pentru Ucraina după război și problema eventualelor concesii teritoriale.

În prezent, Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, inclusiv mari zone din Donbas - regiunile Donețk și Lugansk.

Într-un interviu acordat vineri postului India Today, Putin a avertizat că trupele ucrainene trebuie să se retragă complet din Donbas în această săptămână, altfel Rusia va „elibera aceste teritorii prin forță”.

Înaintea vizitei americane la Kremlin, Putin a fost filmat în uniformă militară într-un post de comandă, fiind informat de generali că Rusia ar fi cucerit orașul Pokrovsk, în Donețk, și alte localități din apropier, afirmații respinse de Ucraina.

Kievul și statele europene consideră că cea mai solidă garanție de securitate pentru viitorul Ucrainei ar fi aderarea la NATO sau un set de garanții ferme oferite de aliați. Rusia respinge categoric aceste scenarii, iar Trump a dat în repetate rânduri de înțeles că nu ar permite intrarea Ucrainei în Alianță.

Aderarea Ucrainei la NATO a fost „tema principală” discutată la Moscova, a transmis Kremlinul miercuri.

Trump a spus că discuțiile au fost „destul de bune”, dar că este prea devreme pentru concluzii, subliniind că „este nevoie de doi pentru a dansa tango”.