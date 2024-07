Secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu, apără Ordonanța 84: „Aparatul nu dă un rezultat greșit, el dă rezultatul în funcție de ce constată în cavitatea bucală”

Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. Sursă foto: Antena 3 CNN

Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a vorbit, în direct la Antena 3 CNN, despre testele anti-drog și controversa Ordonanței 84.

„Cred că este de datoria noastră să prezentăm toată imaginea, după toamna anului trecut. La momentul respectiv, cetățenii, opinia publică, dumneavoatră, presa, ați ceurut, pe de o parte, intensificarea activităților de testare și scoaterea din trafic a celor care încalcă regulile de circulație. În același timp, creșterea capacității de testare la nivelul Poliției Române și instrumente legislative care să oblige polițistul din stradă să testeze persoanele și să nu fie la îndemâna lui, să existe niște criterii cu un trecut infracțional sau contravențional vizavi de conducătorul auto, astfel încât să nu avem cazuri gen 2 Mai.

Am dat drumul la o dezbatere, care a avut la bază documentarea în 24 de state în Uniunea Europeană. Ne-am inspirat de la alte țări. Vă punem la dispoziție toate aceste reglementări care există în cele 24 de state. Am venit cu o investiție majoră și am ajuns la 800 de aparate de testate. 45 de aparate sunt numai în județul Constanța, când toamna trecută erau 15. Iată că noi ne-am asumat ceva și am ajuns unde suntem astăzi”, a spus Bogdan Despescu, în direct la Antena 3 CNN.

„Achiziția noastră s-a direcționat pe cele mai bune aparate existente pe piață”

„Vă reamintesc, în decembrie, am prezentat toată tehnica achiziționată pe fonduri europene, pe lângă aceste aparate de testare droguri, de testare alcool, pentru că nu este o problemă numai cu cei care consumă droguri și se urcă la volan, avem o problemă mare și din perspectiva celor care consumă alcool și se urcă la volan.

25.000 de conducători auto, anul trecut, au fost scoși din trafic de noi pentru consum de alcool”, a mai precizat Bogdan Despescu.

„Fac precizarea că achiziția noastră s-a direcționat pe cele mai bune aparate.existente pe piață. Avem același tip de aparat ca celelalte structuri de poliție.

În trafic, conducătorul auto este oprit, este verificat și avem o aplicație pe care am prezentat-o publicului, eDAC, din perspectiva, de exemplu, trecutului infracțional și contraventional sau, dacă are substanțe, polițistul este obligat să-l testeze, din punct de vedere al drogurilor.

„Aparatul nu dă un rezultat greșit, el dă rezultatul în funcție de ce constată în cavitatea bucală”

Dacă la testul respectiv iese pozitiv, este obligat să-l conducă la un laborator de recoltare a probelor biologice, astfel încât să avem o analiză, pentru că acest aparat este foarte eficient, detectează orice substanță interzisă. El nu dă un rezultat greșit, el dă rezultatul în funcție de ce constată în cavitatea bucală. Asta nu înseamnă că aparatul este greșit.

Dacă, la momentul testării, avem o detecție preliminară de substanță interzisă în cavitatea bucală, nu înseamnă că are în sânge. Pentru a dovedi că are în sânge, este nevoie obligatoriu de analiza de laborator”, a mai spus Bogdan Despescu, în direct la Antena 3 CNN.

Legiștii desființează OUG 84 care a revoltat șoferii: „Poate duce la abuzuri

Consiliul Superior de Medicină Legală a transmis un punct de vedere în legătură cu controversata Ordonanță 84 care modifică Codul Rutier. Ordonanța este contestată pentru că introduce posibilitatea polițiștilor de a reține permisul de conducere al șoferilor care refuză să fie testați cu aparatul Drug-test. Specialiștii Consiliului susțin că modificările legislative pot duce la abuzuri și că există substanțe, inclusiv în alimente și medicamente, care deși nu au niciun efect psihoactiv asupra șoferului, pot fi depistate la testele toxicologice. Aceștia dau exemplul macului sau al codeinei, utilizată ca antitusiv.

În punctul de vedere al Consiliul Superior de Medicină Legală, consultat de Antena 3 CNN, se cere „o reevaluare a modului în care este evaluată și interpretată din punct de vedere legislativ și juridic „starea de influență” și efectele sale asupra condusului și a conducătorilor de autovehicule”. Specialiștii spun că un șofer poate fi capabil să conducă un autoturism chiar dacă în organismul său există substanțe care pot fi inactive.