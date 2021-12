Primul oraș din România care are energie 100% regenerabilă pentru următorul an

Alimentarea instituțiilor din subordinea Primăriei Brașov, a iluminatului public, semaforizării și domeniului schiabil este asigurată în totalitate cu energie provenită din surse regenerabile, a anunțat luni primăria.

Conform autorităților locale, începând cu ultimul trimestru al acestui an, energia electrică pentru alimentarea celor 75 instituții cu personalitate juridică aparținând Municipalității, a iluminatului public, semaforizării, domeniului schiabil – un total de 525 de puncte de consum – este în totalitate provenită din surse regenerabile, conform actului adițional pe care primarul Allen Coliban l-a semnat cu Electrica Furnizare, în urma negocierii dintre cele două părți.

Brașovul își propune să ajungă Capitala Verde a României

"Brașovul își propune să ajungă Capitala Verde a României, iar pentru aceasta este foarte importantă atitudinea pe care o arătăm față de sustenabilitate. Sustenabilitatea se transpune inclusiv în zona energiei și a curentului electric pe care îl consumăm pentru toate instituțiile publice din oraș. Vă pot anunța că Brașovul este primul municipiu care are energie 100% regenerabilă pentru următorul an. Am reușit acest lucru pentru toate unitățile de învățământ, pentru toate instituțiile subordonate, pentru tot consumul de curent pentru iluminatul public sau pentru domeniul schiabil și facem acest lucru în urma unei negocieri reușite cu furnizorul, o negociere care nu se transpune în tarife majorate pentru a avea doar energie verde. Brașovul se poate mândri că toate cele 75 de instituții publice din subordinea primăriei, reprezentând 525 de puncte de consum, au energie verde", a declarat primarul Allen Coliban.

Potrivit informațiilor deținute de Primăria Brașov, singura autoritate care beneficiază în totalitate de energie verde este administrația prezidențială, Brașovul fiind prima administrație publică locală din România beneficiară a acestui tip de energie în proporție de 100%.

Astfel, va fi asigurată energia din surse regenerabile pentru cele 21 colegii și licee, cele 16 școlii gimnaziale, 29 de grădinițe, cele 8 creșe, instituțiile de cultură, primăria și serviciile publice din subordinea Consiliului Local, centralele și punctele termice, piețe, parcările multietajate, bazele sportive, sistemul de iluminat public și sistemul de semaforizare din oraș, energia electrică necesară domeniului schiabil.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal