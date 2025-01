Călin Georgescu atacă din nou Ucraina: Zelenski „agită conflictul" cu Rusia și a dus la distrugerea țării și la destabilizarea Europei

Călin Georgescu nu spune ca este război în Ucraina, ci „un conflict" alimentat de politicienii de la Kiev. Foto: Hepta

Călin Georgescu a reacționat joi seară la acuzațiile lansate de Ministerul ucrainean de Externe, acuzând de corupție administrația de la Kiev. Georgescu a împrumutat din nou narativul Rusiei referindu-se la războiul din Ucraina ca fiind „un conflict”, despre care spune că a fost alimentat de politicile președintelui Volodimir Zelenski și care, în opinia sa, au dus la distrugerea țării și destabilizarea economică a Europei. Georgescu l-a acuzat apoi pe președintele Volodimir Zelenski că evită alegerile libere și că nu a făcut „niciodată” eforturi reale pentru pace.

„Legat de declarațiile făcute astăzi de purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, doresc să îmi exprim clar poziția pentru a nu rămâne loc de interpretări politicianiste.

Am toată empatia și respectul față de poporul ucrainean. Ne-am deschis granițele și ușile caselor pentru vecinii noștri. Am însă o problemă cu corupția și cu atitudinea falsă a politicienilor, inclusiv a celor de la Kiev. Da, asta este adevărat. Doresc să întreb Ministerul ucrainean de Externe câte cazuri de înaltă corupție au existat în Ucraina de la începerea războiului? Câți bani europeni au fost furați de aceștia prin încercarea europeană și implicit românească de a ajuta Ucraina? Am de asemenea o problemă cu semi-dictatorii care pun în fața interesului național propriul interes și pe cel al grupului pe care îl reprezintă. De aceea întreb: De ce domnul Zelenski, la fel ca domnul Iohannis, nu permite alegeri libere. Oare nu cumva le este teamă? Câte familii și-au trimis copiii la lupta în iadul de pe câmpul de luptă din Ucraina și nu s-au mai întors? De câte ori domnul Zelenski a cerut dialog înainte să ceară arme? Niciodată.

Deci da, recunosc, am o problemă cu această atitudine a sa. Scopul lui trebuia să fie acela de a-și proteja poporul în primul rând. Pământurile se pot negocia, dar viața este nenegociabilă”, a spus Călin Georgescu.

Călin Georgescu nu spune că este război în Ucraina, ci „un conflict" alimentat de politicienii de la Kiev

La fel ca Rusia, Georgescu se referă la războiul din Ucraina ca fiind „un conflict”, despre care spune că este alimentat de politicienii de la Kiev și care a dus la distrugerea tarii și a economiei Europei.

„Când spun că Ucraina va pierde bătălia dintre marile puteri o fac gândindu-mă la faptul că administrația de la Kiev este doar un actor, un simplu actor în filmul marilor regizori internaționali. Viața poporului ucrainean trebuia pusă înaintea intereselor de război, interese care ne-au decimat economic pe toți, în întreaga Europă. Suntem cu toții victime colaterale ale acestui conflict, este normal să pot avea o opinie, aceea pe care am exprimat-o constant, și anume pacea și numai pacea.

Ca exemplu, văd că în supermarketuri se vinde miere din Ucraina, cea lovită de bombe toxice. Nu este de bun simț să mă gândesc și la sănătatea poporului meu și să știu de ce importăm dintr-o țară aflată în conflict, în timp ce apicultorii români pierd albinele care, culmea, nu sunt într-o zonă de conflict?

Faptul că Ucraina este un stat înființat la dorința marilor puteri este un fapt istoric. Nu trebuie să fie considerată o afirmație tendențioasă sau defăimătoare. Chiar și Germania s-a reinventat în 89 prin căderea zidului, deci nu trebuia privită afirmația ca pe un afront, ci ca pentru un adevăr istoric de care să ținem cont. Ce au decis marile puteri, tot ele au puterea să rezolve. Politica de la Kiev nu pare că ajută în acest proces, din contră, doar agită un conflict care a trimis milioane de ucraineni peste granițe și alte câteva milioane într-o lupta nobilă dar, în același timp, inechitabilă ca aport de forțe, iar politicienii știau, iar acest lucru este foarte grav. Pentru că unde a dus asta? La distrugerea țării, a familiei ucrainene și la destabilizarea economică a Europei. Prin război nimeni nu are de câștigat, nici popoarele, nici națiunile, doar lorzii războiului, cei care fac miliarde de euro din producția de arme.

În ceea ce privește referirile la teritoriile românești din Ucraina, mă bucur să văd reacția vehementă a Ministerului ucrainean de Externe, pentru că asta înseamnă că diplomații de la Kiev au simțit și ei cum sună o afirmație care creează frustrare națională. Este la fel cum se simt zeci de mii de români din Ucraina, profesori, familii și toți laolaltă când văd că nici ei nu primesc prea mult respect pentru limba și istoria poporului român, popor care și-a deschis brațele și inima în față valurilor de refugiați ucraineni.

Mă bucur de asemenea că avem resurse naturale, altfel politicienii de la Kiev ar fi trimis în frig tot poporul român, prin închiderea gazului rusesc, așa cum au procedat cu alte țări din Europa din anul acesta de la 1 ianuarie. Da, este un adevăr. Putem spune că prin acțiunile lor au pus Ucraina pe primul loc, dar au pus Ucraina cea politică pe primul loc, nu Ucraina oamenilor, care vor să fie pace. Poporul ucrainean poate câștiga lupta păcii, poate recâștiga teritoriile la masa dialogului, dar nu poate readuce oamenii iubiți înapoi în familiile lor. Așa că pe diplomații ucraineni îi întreb sincer: Chiar vreți în Europa? Atunci alegeți democrația și lăsați oamenii să aleagă la rândul lor democratic care le este viitorul. Exact ceea ce am solicitat să se întâmple și în România. Războiul nu trebuie să fie niciodată decizia politicienilor, pentru că nu ei luptă pe câmpul rece și noroios, ci oameni simpli, cei care mereu suferă cu adevărat, în timp ce politicienii dau ordine din palatele lor calde.

La final, mă adresez românilor din afara granițelor. Am văzut și eu acea video editare jalnică a sistemului. Dragi români, nu lăsați niciodată sistemul corupt să rupă legătura dintre noi ca oameni. În fond, asta și-au dorit mereu, să ne dezbine. Distrugătorii politici care scot din context orice afirmație s-au speriat de acțiunile juridice pe care le-am declanșat, și caută acum să se lege de orice vorbă rostită, cu intenția de a ne destrăma. Le este frică de unirea noastră ca neam, inventează știri false, folosesc afirmații scoase din context, caută turnători, care și-ar vinde și mama pentru a servi sistemului corupt. Faptul că politicienii români ne vor săraci, proști și manevrabili, este un adevăr. Am mai spus și cu alte ocazii că cei mai mulți dintre românii din afara granițelor sunt intenționat ținuți ca sclavi că să îi servească pe bogații Europei. De aceea luptăm acum, mai mult ca niciodată. Politicienii sunt cei care și-au bătut joc de valorile noastre morale și intelectuale, ei sunt singurii care merită sancționați de români pentru toate inechitățile sociale la care asistăm de 35 de ani. Fața corupției este ușor de recunoscut. Atunci când vedeți că încearcă să dezbine oamenii, tocmai atunci să știți că suntem puternici și că lor le este frică. Suntem aproape de victorie, suntem aproape să ne reîntregim ca neam, să nu mai fim nici săraci, nici proști, nici umili, așa cum ne vor politicienii, ci demni. Românii sunt buni, românii sunt puternici, românii sunt unii cu alții și cu Dumnezeu. Azi am văzut că au schimbat subiectul, folosindu-mă din nou ca țintă. Dar rămâne întrebarea: Ați găsit tezaurul, ați recuperat istoria neamului nostru?”, a spus Călin Georgescu la Realitatea Plus.