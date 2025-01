Călin Georgescu le cere românilor să doneze 1 milion de euro pentru recuperarea aurului dacic furat în Olanda

„Cer public ministrului de Finanțe să pună la dispoziție un cont al Ministerului”, a spus Georgescu. Foto: drentsmuseum.nl / captură video Facebook

Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a acuzat marți seară politicienii din România că au trimis Tezaurul Dacic „la periferii occidentale” pentru a fi furat. Iar acum, pentru a-l recupera, Georgescu vrea ca ministrul de Finanțe să deschidă un cont în care românii să trimită donații, pentru a strânge o recompensă „de cel puțin 1 milion de euro”.

„Nu vorbim despre un simplu furt, ci despre un atentat la identitatea națională. Coiful de la Coțofenești are 2.500 de ani și a fost al marilor preoți daci. Politicienii au decis ca patrimoniul intangibil românesc să ajungă la periferii occidentale. Pentru ce? Pentru a fi furat. Tezaurul se apără cu prețul vieții. Tezaurul dacic este drapelul unității. Furtul drapelului unei unități militare duce la desființarea unității respective. În acest moment e nevoie să ne apărăm ființa națională. Am văzut că statul român va începe de urgență căutarea acestui simbol istoric. În schimb, ce fac? Caută vinovați de serviciu pentru a-și ascunde, ca de obicei, greșelile și prostiile. Tezaurul însă nu-l caută. Știind bine că nu ne putem baza pe statul român. Ei fură democrația însăși. Ce contează pentru ei furtul unui coif, când cultura este constant subfinanțată? Ministerul Culturii, de fapt, are un minister al anti-culturii și este cel mai anemic financiar. Noi, poporul, însă, putem ajuta cu adevărat”, a spus Georgescu.

Apoi a cerut ministrului de Finanțe, Tanczos Barna, să facă o subscripție publică pentru strângerea unui milion de euro care să fie folosiți ca recompensă pentru recuperarea coifului.

„Încep prin a cere public ministrului de Finanțe să pună la dispoziție un cont al Ministerului, unde fiecare român care dorește să poată dona echivalentul în lei al unui euro. Sunt convins că sunt cel puțin 1.000.000 de oameni care vor contribui, oferind astfel o recompensă record de cel puțin 1.000.000 euro din partea poporului român. De asemenea, putem folosi un operator de telefonie mobilă pentru donații prin SMS, ceea ce, desigur, ar eficientiza procesul. Acum, totul este o chestiune de timp. Dacă nu acționăm urgent, coiful dacic poate fi pierdut pentru totdeauna. Înțeleg, desigur, că ministrul de Finanțe nu recunoaște valoarea istorică a acestui coif pentru poporul român, mai ales fiind des plecat prin Ungaria. Dar ar fi de apreciat dacă ar deschide măcar un cont pentru donații. Și cred că nu cerem prea mult.

Aștept deci ca ministrul de Finanțe să deschidă acest cont și ministrul de Interne, dacă a terminat cu plângerile penale legate de postările oamenilor de pe Facebook, să ofere o adresă de email și un telefon dedicate exclusiv primirii informațiilor pentru recuperarea tezaurului. Să nu uităm că milioane de români în afara granițelor pot contribui cu informații utile. Știu că Partidul Liberal nu înțelege ce înseamnă onoarea, dar pentru poporul român este o onoare să fie implicat în acest demers de recuperare a valorilor sale. Poate că într-o zi veți învăța și voi, cei de la Partidul Liberal, ce înseamnă acest cuvânt onoare. În definitiv, să reținem că ministrul vostru este cel care a livrat cu atâta ignoranță patrimoniul cultural al României”, a spus Călin Georgescu într-un video publicat pe Facebook.