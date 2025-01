Călin Georgescu susţine că România are resurse de "aur monoatomic, care nici nu există pe tabloul lui Mendeleev". Sursa foto: Getty Images

Într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu, Călin Georgescu a spus că România are nenumărare resurse naturale, printre care "aurul monoatomic, care nici nu există pe tabloul lui Mendeleev".

În timpul interviului, când se discuta despre resursele naturale, Călin Georgescu a declarat că România are resurse de sare pentru toată Europa pentru următorii 500 de ani, gaz, petrol, dar şi "toate metalele rare posibile şi imposibile". El a făcut referire şi la aurul monoatomic, o formă teoretică de aur prezentă în teoriile conspiraţiei şi asociată cu proprietăţi de vindecare şi logenvitate.

"România are resurse de sare pentru toată Europa pentru următorii 500 de ani, are gaz, are petrol, are cele mai importante elemente ale tabloului lui Mendeelev, alea ultimele. Noi ca bogăţie pe tabloul lui Mendeleev sunt echivalenţi Afganistan, că de aia s-a atacat Afganistanul. (...) Avem aurul atomic, avem toate metalele rare posibile şi imposibile. Aurul monoatomic este în România, care nici nu există pe tabloul lui Mendeleev. Deci toate elementele rare şi foarte rare ale tabloului lui Mendeleev se află aici în România", a declarat Călin Georgescu. "Rapoartele geologice demonstrează acest lucru şi nu vorbim de acum, ci înainte de 1989", a adăugat acesta.