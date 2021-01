Vaccinări anti-COVID-19, ziua 21: Peste 12.000 mii de persoane vaccinate în ziua a doua din etapa a doua. 51 de reacții adverse

Potrivit datelor oficiale, situația din ziua de 16 ianuarie este următoarea:

1. Număr de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (în ultimele 24 de ore) -12.421.

2. Număr total de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (începând cu data de 27 decembrie 2020) - 196.090 .

3. Număr de reacții adverse înregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (în ultimele 24 de ore): 51 de reacții comune și minore, dintre care:

20 reacții de tip local

31 reacții generale.

4. Număr total de reacţii adverse comune şi minore înregistrate din 27 decembrie: 712, dintre care 279 reacții locale cu durere la locul injectării și 433 reacții generale (febră, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie).

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 menționează că o reacție este în curs de investigare.

Premierul Florin Cîțu s-a vaccinat anti-COVID, sâmbătă, la Spitalul Militar de Urgență "Carol Davila.

"A fost foarte-foarte ușoară această vaccinare, chiar nu am simțit nimic. Îi spuneam asistentei că nu mi-am dat seama când am făcut vaccinul, de aceea am și avut o reacție la final, că nu mi-am dat seama că s-a terminat vaccinarea. Mă bucur că am putut să mă vaccinez - am făcut-o și pentru mine, dar și pentru cei din jurul meu", a spus Cîțu.

Premierul a mai apreciat că românii au arătat că își doresc să se vaccineze și a precizat că vor fi achiziționate mai multe doze de vaccin.

În urmă cu o zi s-a vaccinat și președintele Klaus Iohannis, care a dat, astfel, startul celei de-a două etape a imunizării anti-COVID. În această etapă sunt incluse persoanele de peste 65 de ani, bolnavii cronici şi persoanele care lucrează în domenii considerate esenţiale, între care Administraţia Prezidenţială şi Guvernul.