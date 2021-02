Fraza care i-a dat bătăi de cap lui Cîţu. Cum a făcut premierul două greşeli dintr-o lovitură

"Reducem la maxim", aici e problema. Era corect: la maximum, nu la maxim. Pe scurt: "Maxim" e adjectiv, "la maximum" e o structura adverbială, iar cele două se folosesc în contexte diferite, a explicat Ana Iorga, miercuri, la rubrica Pe cuvânt, de la Antena 3.

Postarea premierului a fost preluată exact aşa pe pagina Guvernului. Cu tot cu greşeala, probabil că nu a remarcat nimeni.

"Volum maxim", dar "am dat muzica la maximum"

Regula este foarte simplă. Spunem corect: "reducere maximă", "volum maxim", iar maxim aici este adjectiv.

Dar spunem corect: "Am dat muzica la maximum", nu la maxim, atunci când avem o structură adverbială. Volum maxim, dar: Dă muzica la maximum.

Sunt greşite următoarele exemple, foarte frecvente: "A profitat la maxim de vacanţă." Nu există ca structură adverbială "la maxim", ci doar "la maximum".

"Maxim" este doar adjectivul: nivel maxim, valoare maximă, se face şi acordul. Aici am nevoie de formula adverbială. Tot greşit este şi: "Investeşte maxim 3000 de euro." Maxim este adjectivul, iar aici trebuie să avem un adverb care stă pe lângă numeral.

Cîţu: Am redus impactul la maximum. Nu ar trebui: Am redus impactul la minimum?

Corect în aceste contexte este să folosim: maximum şi la maximum: "A profitat la maximum de vacanţă. Investeşte maximum 3000 de euro". La fel se comportă şi: minim şi la minimum.

Revenind la postarea premierului, dincolo de folosirea greşită a adjectivului maxim în structura adverbială la maximum, ne putem gândi şi la o problemă logică. E oare inspirat să spunem: Am redus impactul la maximum? Sau ar trebui să spunem mai curând: Am redus impactul la minimum? Adică am redus impactul în cel mai înalt grad sau Am redus impactul până la cel mai mic nivel posibil?