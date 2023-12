Câştigătoarele America Express 2023 sunt Sânziana Negru și Laura Giurcanu

America Express, sezonul 6, a ajuns la final și și-a desemnat câștigătorii într-o ediţie incendiară care a ţinut telespectatorii cu sufletul la gură până în ultima clipă.

Sursa foto: Antena 1

America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, și-a desemnat câștigătorul aventurii din America Latină.

Cine sunt câștigătorii America Express 2023

Câștigătorii America Express 2023 sunt Sânziana Negru și Laura Giurcanu!

Pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro s-au luptat echipele formate din Alexia Eram și fratele ei, Aris, și creatoarele de conținut Sânziana Negru și Laura Giurcanu, asta după ce echipa formată din Vlad Huidu și Giulia Anghelescu a părăsit competiția în episodul precedent.

După ce au trecut prin Columbia și Ecuador, echipele participante la America Express 2023 s-au oprit în Argentina, iar marea finală a avut loc la Buenos Aires.

Finala America Express din sezonul 6, difuzată pe 27 decembrie 2023, a venit cu provocări uriașe la orice pas pentru concurenți. Echipele au avut multe de învățat de-a lungul ultimei etape din competiție.

"Sunt foarte bucuroasă și emoționată să vă am în fața ochilor, aici în Buenos Aires! Am rămas cu două perechi și sper că sunteți conștienți ce înseamnă asta. Sunt sigură că pentru voi înseamnă enorm să fiți aici și cred că v-ați îndeplinit un vis. Oricare ar fi rezultatul acestei zile, nu are cum să strice farmecul visului construit până acum”, a fost discursul Irinei Fodor.