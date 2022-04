Se înmulțesc cazurile femeilor mutilate de operații pentru înfrumusețare. 5.000 de euro pentru o intervenție greșită la sâni, în Cluj

O tânără din Cluj scrie pe Facebook faptul că a plătit 5.000 de euro pentru o intervenție la sâni total greșită și a fost nevoita să suporte o altă operație, pentru reparații.

”Este foarte important ca doamnele și domnișoarele să aibă un contract clar cu clinica respectivă. În ultima perioadă nu se emit facturi, ceea ce înseamnă că trebuie anunțat ANAF-ul.

Este foarte important cine ne va opera, cine face parte din echipa medicală și așa ne putem informa dacă persoana respectivă este autorizată în România și poate practica operația estetică aici. Toate aceste lucruri pot intra în sfera malpraxis-ului” A explicat avocatul Cuculis, la Antena 3.

Pacientă mutilată după o operație făcută de un medic fals

Un doctor fals din Turcia, fără drept de practică în România, a făcut practică pe paciente din țara noastră care plătesc mii de lei pe anumite proceduri estetice.

O pacientă a fost mutilată de o operație făcută de acest medic fals și ne-a împărtășit întreaga experiență. Femeia a plătit 2.000 de euro pentru procedura cu ajutorul căreia credea că își va schimba fizionomia.

”Am ales să îmi fac un lifting de sprâncene cu fire. Clinica prezenta ca reclamă niște fire care nu există în România, ceva nou cu efect permanent.

Am avut încredere, m-am dus la clinica respectivă și am ieșit cu fața mutilată și cu sprâncene de Joker. Am plătit 1.000 de euro pentru sprâncene și 1.000 de euro pentru pomeți.