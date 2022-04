Pacientă mutilată după o operație făcută de un medic fals: ”Am plătit 2.000 de euro ca să arăt în halul ăsta, am o groapă în obraji”

O pacientă a fost mutilată de o operație făcută de acest medic fals și ne-a împărtășit întreaga experiență. Femeia a plătit 2.000 de euro pentru procedura cu ajutorul căreia credea că își va schimba fizionomia.

”Am ales să îmi fac un lifting de sprâncene cu fire. Clinica prezenta ca reclamă niște fire care nu există în România, ceva nou cu efect permanent.

Am avut încredere, m-am dus la clinica respectivă și am ieșit cu fața mutilată și cu sprâncene de Joker. Am plătit 1.000 de euro pentru sprâncene și 1.000 de euro pentru pomeți.

De atunci am dureri încontinuu și forma este oribilă, am o groapă în obraji. Operația am făcut-o pe 2 aprilie, mi-am dat seama că este ceva în neregulă de când am ieșit de acolo, le-am spus că nu îmi place și că este ceva în neregulă.

Mi-au spus să mai aștept pentru că se vor așeza. Mi-au dat apoi o rețetă de antibiotice fără parafă. Inițial nu am știut că nu are parafă, am plecat cu ea la farmacie unde am sesizat acest lucru și atunci am contactat clinica și mi-au trimis o altă rețetă de la un alt medic dermatolog cu care eu nu am fost în contact.

Apoi mi-am dat seama că medicul nu are voie să profeseze. Clinica am găsit-o pe Facebook, promovare agresivă pe Facebook. Am deschis dosar penal, nu plătesc 2.000 de euro să arăt în halul asta” ne-a spus pacienta în direct la Antena 3.

”Piață “chirurgiei estetice clandestine” din Romania în mod sigur este în dezvoltare. Apare un alt caz unde o remodelare facială ,“lifting facial de sprâncene”, iese prost iar “medicul” adus din Turcia fară drept de practică în Romania își face practica pe pacienții care plătesc mii de lei pe chirurgiile estetice.

Urmează un dosar penal cu acuzații de practicare a unei profesii fară drept posibil vătămare corporală și daunele aferente.

Rețeta emisa la final de procedura este doar semnata fiindcă nu exista parafa medicala” a explicat și avocatul Cuculis.