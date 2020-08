Ce a spus fratele lui Emi Pian, la poarta cimitirului. Declarații cutremurătoare făcute de Elvis, chiar în ziua înmormântării

"Oamenii ăștia nu ne lasă în pace de ani de zile. Eu am fost tăiat. Au scos cuțitele și l-au tăiat. Când am ajuns acolo, fratele nostru era mort. Asta s-a întâmplat. Noi, familia asta, a lui Pian, suntem într-adevăr foarte mulți, avem rude foarte multe, dar noi n-am făcut rău nimănui.

Să vină cineva cu o dovadă concretă că am cerut taxă de protecție, că am tâlhărit pe cineva, noi, frații ăștia cinci care am fost și am rămas patru, că am omorât pe cineva. Să se demonstreze, să ne arestați și să ne dați 25 de ani de închisoare la toți. Nu este nimic adevărat, noi suntem buni. Au vrut să mă omoare și pe mine acum trei ani!", a spus Nicolae Bratu, zis Elvis Pian, unul dintre fraţii lui Emi Pian.

Întrebat de unde ar fi început scandalul, acesta spune că "de la bani".

Emi Pian, pe numele său adevărat Florin Mototolea, a fost înmormântat duminică, după ce a fost ucis în urma unui scandal la un joc de barbut.

De la ce a pornit scandalul în care a fost ucis Emi Pian

Potrivit primelor informaţii, Emi Pian a fost ucis de un membru al unui clan rival, în urma unei partide de barbut. Conform unor surse citate de Antena 3, Emi Pian, liderul clanului Duduianu din Capitală, a fost înjunghiat în zona femurului, lovitură care i-ar fi fost fatală.

Scandalul între cei doi a pornit de la un joc de barbut, spun surse din anchetă. Bărbatul cunoscut ca Emi Pian a ajuns la spital, la scurt timp după confruntare, însă nu a mai putut fi salvat.

Cine era Emi Pian

Florin Mototolea, cunoscut ca și Emi Pian, este lider al clanului Duduianu din București, unul dintre cele mai cunoscute și influente clanuri din lumea interlopă din România.

Interlopul era cunoscut pentru petrecerile la care cântau Florin Salam sau Adrian Minune.

