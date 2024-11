Ce povestea Silviu Prigoană despre accidentul în urma căruia a rămas fără un picior, la 22 de ani: „Am fost mort timp de 8 minute”

Omul de afaceri Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie 2024. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto / Liviu Adascalitei

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie, în urma unui infarct, într-un restaurant din Bran. Omul de afaceri suferise în 1984, când avea doar 22 de ani, un accident de muncă în urma căruia a rămas fără un picior. Într-un interviu acordat în 2007, aceasta a împărtășit detalii șocante despre accidentul suferit la fabrică din Gherla (județul Cluj), unde lucra ca frigotehnist.

„S-a rupt un grătar și am căzut într-o mașină de tocat, care mi-a tăiat piciorul. Am fost mort timp de 8 minute. Avem doar vreo doi ani de muncă și voiau să-mi dea o pensie pe caz de boală, 500 de lei pe lună. Eu am stat, însă, doar trei luni în concediu medical și m-am întors”, spunea Silviu Prigoană, pentru Libertatea.

„În cele trei luni în care am fost internat, am suferit trei operații, mi se tot cangrena piciorul. Medicii tot trebuiau să-mi taie din el. La cea de-a treia operație am avut parte și de moarte clinică”, adăuga el.

Silviu Prigoană a deschis un centru de protezare pentru el

Prigoană a spus că, după un an, și-a pus prima proteză: „Era o chestie foarte grea, din lemn“.

Silviu a plecat din localitatea natală, Gherla, la București, în 1991.

„Am început să car gunoi, după care am deschis o mulțime de afaceri colaterale, pentru ca piața era goală de servicii”, a explicat Prigoană.

„Dacă doreai să-ți faci o carte de vizită, nu aveai unde, așa ca a trebuit să-mi deschid o firma de cărți de vizită. Dacă doreai sa te uiți la un canal de televiziune de știri,, nu era, asa ca a trebuit sa deschid o televiziune de știri, dacă doreai să asculți muzica populară, nu aveai unde, așa ca am deschis Etno TV”, mai spune Prigoană.

În 1995, el a deschis centrul de protezare, la Cernica, „cu intenția să fac proteze pentru mine”.

„Investiția m-a costat aproape un milion de euro”, a spus omul de afaceri.

„Primul meu business l-am făcut încă de la grădiniță”

„Primul meu business l-am făcut încă de la grădiniță. Le dadeam colegilor jucării stricate pe jucării bune. Primii bani adevărați i-am făcut prin clasa a patra, când mi-am cumpărat un aparat de fotografiat. Mă costau 25 de bani materialele și eu luam 3 lei pe o poză.”, a mai declarat Silviu Prigoană.