Cei doi astronauți de pe Starliner, ”blocați în spațiu”, au ieșit în afara stației spațiale după șapte luni pe orbită

Cei doi au ieșit în afara Stației Spațiale Internaționale pentru a îndepărta echipamentele radio degradate. Foto: Getty Image

Astronauții Suni Williams și Butch Wilmore, aflați într-o misiune neașteptat de lungă după ce au participat la zborul de testare cu echipaj al capsulei Starliner de la Boeing, au efectuat joi o activitate extravehiculară. Cei doi au ieșit în afara Stației Spațiale Internaționale pentru a îndepărta echipamentele radio degradate și pentru a colecta probe care ar putea indica prezența microorganismelor pe exteriorul laboratorului orbital, scrie CNN.

Inițial, astronauții s-au concentrat exclusiv pe îndepărtarea echipamentului, considerată o sarcină prioritară. Deși a durat puțin mai mult decât era planificat, operațiunea a fost un succes, iar Wilmore a putut trece la prelevarea de probe de pe exteriorul stației spațiale.

Activitatea extravehiculară a început la 7:43 a.m. ET și s-a încheiat la 1:09 p.m. ET, având o durată totală de 5 ore și 26 de minute. Întregul eveniment a fost transmis în direct pe NASA+ și pe canalul de YouTube al agenției.

Williams a purtat un costum alb marcat cu dungi roșii, în timp ce Wilmore a purtat un costum nemarcat în cadrul celei de-a 274-a ieșiri în spațiu pentru întreținerea și modernizarea stației. Pentru Williams, aceasta a fost a noua ieșire extravehiculară din carieră, iar pentru Wilmore, a cincea.

La ora 11:24 a.m. ET, Williams a depășit recordul de 60 de ore și 21 de minute de activitate extravehiculară deținut anterior de fosta astronaută Peggy Whitson. Ieșirea de joi i-a adus un nou record personal, cu un total de 62 de ore și 6 minute petrecute în spațiu.

Astronauții NASA au reușit să îndepărteze echipamentul de comunicații radio, numit grup de frecvențe radio, o antenă în banda S care nu putuse fi detașată în două ieșiri anterioare. Cei doi au folosit o cheie specială pentru a deșuruba elementele de fixare ale echipamentului de pe exteriorul stației spațiale. Antena va fi adusă înapoi pe Pământ pentru a fi recondiționată.

În timp ce Williams curăța locul unde fusese montat echipamentul, Wilmore a început să preleveze probe din diferite zone ale exteriorului stației spațiale pentru experimentul privind microorganismele externe. Acest proiect urmărește colectarea de mostre din apropierea gurilor de ventilație ale sistemului de suport vital pentru a determina dacă microorganisme sunt eliberate în spațiu.

Toate navele spațiale și costumele utilizate la bordul stației sunt sterilizate riguros înainte de misiuni, însă oamenii transportă constant propriile microbiomuri, care se regenerează continuu.

Înțelegerea microorganismelor care pot supraviețui procesului de sterilizare și ajung pe stația spațială ar putea influența măsurile de decontaminare necesare înaintea viitoarelor misiuni cu echipaj uman pe Lună prin programul Artemis III și, pe termen lung, pe Marte.

NASA aplică cerințe stricte pentru protecția planetară, menite să limiteze contaminarea mediilor extraterestre de către oameni și să prevină întoarcerea unor eventuale microorganisme necunoscute pe Pământ.

Oamenii de știință doresc să afle dacă laboratorul orbital eliberează microorganisme în spațiu, dacă acestea pot supraviețui și se pot înmulți în mediul cosmic și până unde ar putea ajunge.

Pe Pământ, organismele care trăiesc în medii extreme, precum gurile hidrotermale de pe fundul oceanului, sunt numite extremofile. Acest experiment ar putea identifica microorganisme suficient de rezistente pentru a supraviețui radiațiilor dure din spațiu.

Astronauții au amânat o altă sarcină planificată, considerată cu prioritate mai mică, ce va fi reprogramată pentru o viitoare activitate extravehiculară, potrivit NASA.

Această sarcină presupunea pregătirea unui mecanism de rezervă pentru articulația robotică a brațului Canadarm2, în cazul în care ar fi necesară înlocuirea cotului acestuia.

Canadarm2, brațul robotic canadian folosit inițial pentru asamblarea stației, este acum esențial pentru deplasarea echipamentului, transportul astronauților în timpul ieșirilor extravehiculare și andocarea navelor spațiale.

Cei doi au ajuns în spațiu în luna iunie

Misiunea lui Wilmore și Williams a atras o atenție sporită, începând din iunie, când cei doi au fost lansați la bordul capsulei Starliner în prima sa călătorie cu echipaj uman.

Inițial, cei doi trebuiau să revină pe Pământ după aproximativ opt zile, însă problemele tehnice ale capsulei Starliner, inclusiv scurgeri de heliu și defecțiuni ale sistemului de propulsie, au determinat NASA să considere prea riscantă utilizarea sa pentru întoarcere. În consecință, capsula a fost trimisă înapoi pe Pământ fără echipaj.

Aproape 10 luni în spațiu

NASA a decis ca Wilmore și Williams să revină pe Pământ cel mai devreme la sfârșitul lunii martie, la bordul capsulei SpaceX Crew-9, care este în prezent andocată la stație. Cei doi nu se vor întoarce înainte de sosirea echipajului Crew-10. La momentul revenirii, astronauții vor fi petrecut aproape 10 luni în spațiu.

Într-un interviu recent pentru CNN, fostul administrator NASA, Bill Nelson, a explicat decizia agenției de a prelungi misiunea astronauților, subliniind că aceasta s-a bazat pe siguranța echipajului, în ciuda obiecțiilor companiei Boeing.

În luna august, NASA a luat decizia unanimă ca Williams și Wilmore să fie aduși acasă cu un vehicul Crew Dragon de la SpaceX, și nu cu Starship.

Cu toate acestea, CEO-ul SpaceX, Elon Musk, a scris pe platforma sa X că astronauții sunt „blocați” în spațiu.

„POTUS ne-a cerut să aducem acasă cei doi astronauți blocați pe Space Station cât mai curând posibil. Asta vom face. Teribil că administrația Biden i-a lăsat acolo atât de mult timp”, a afirmat Musk într-o postare.

Donald Trump a reacționat și el pe platforma sa Truth Social, scriind: „Tocmai i-am cerut lui Elon Musk și SpaceX să-i recupereze pe cei doi astronauți curajoși, abandonați practic în spațiu de administrația Biden. Au așteptat luni întregi pe Space Station. Elon va pleca în curând. Sperăm ca totul să fie în siguranță. Mult succes, Elon!!!”

NASA a transmis pentru CNN că „NASA și SpaceX lucrează pentru a-i readuce în siguranță pe astronauții agenției, Suni Williams și Butch Wilmore, cât mai curând posibil, în timp ce pregătesc lansarea Crew-10 pentru a asigura o tranziție între expediții.”

”Nu ne simțim ca niște naufragiați”

„SpaceX îi va aduce înapoi pe Butch și Suni la bordul unui Dragon, ca parte a rotației regulate, după sosirea echipajului Crew-10. Schimbul de echipaj este esențial pentru menținerea ISS și siguranța tuturor astronauților”, a precizat Nelson.

În ciuda duratei neprevăzut de lungi a misiunii, Williams și Wilmore rămân optimiști și spun că nu se simt „blocați” în spațiu.

„Avem o echipă extraordinară și nu, nu ne simțim ca niște naufragiați”, a declarat Williams într-un interviu din 8 ianuarie. „Desigur, vrem să ne întoarcem acasă, ne-am lăsat familiile pe Pământ de ceva vreme, dar avem multe de făcut aici.”