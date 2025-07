Un iaht de lux a luat foc în portul din Saint-Tropez. Vasul de 80.000 lire s-a făcut scrum

Un superiaht evaluat la 80 de milioane de lire sterline a fost cuprins de flăcări joi seară, în portul exclusivist din Saint-Tropez, pe Coasta de Azur.

Sea Lady II, o ambarcațiune de lux care poate fi închiriată cu aproximativ 70.000 de lire pe săptămână în sezonul estival, a fost rapid cuprinsă de incendiu, potrivit autorităților din departamentul Var.

„Fumul a fost observat puțin după ora 20:00”, a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență. „Flăcările au izbucnit în partea din față a iahtului, apoi s-au extins către punțile inferioare”.

Două persoane, presupuse a fi membri ai echipajului, în vârstă de 24 și 35 de ani, au fost salvate. Amândoi au fost afectați de inhalarea de fum, însă nu s-au raportat alte victime.

Deși pompierii au reușit să stingă focul în mare parte până la miezul nopții, intervenția nu a fost deloc ușoară. „A fost dificil să urcăm la bord”, au precizat salvatorii, potrivit The Sun. „Am îndepărtat rapid celelalte iahturi din jur și am instalat bariere antipoluare, pentru că exista riscul ca ambarcațiunea să se scufunde”.

