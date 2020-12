Cel mai tânăr milionar din Silicon Valley este un român

Decizia de a-și părăsi țara a venit după ce a fost exmatriculat din liceu. Și asta pentru că petrecea foarte mult timp la birou, iar conducerea şcolii nu a vrut să-i înţeleagă pasiunea. Acel eveniment nefericit i-a dat imboldul de care avea nevoie.

Acum este cel mai tânăr milionar în dolari din Silicon Valley, cartierul din San Francisco aproape sinonim cu tehnologia și dezvoltarea.

"A fost cel mai mare salt pe care l-am făcut. Eu mai fusesem în America, invitat de cei de la Facebook, de cei de la Apple, adică nu a fost o trecere bruscă. Îmi formasem oarecum cunoștințe in State, în industrie, dar nu aveam oameni pe care să mă pot baza, nu aveam pe nimeni, am început totul de la zero", povestește Sebastian.