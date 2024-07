Certificatul de viață, actul care trebuie depus de unii pensionari ca să-și poată lua pensia. Ce este și cum se descarcă

Certificatul de viață trebuie trimis semestrial la CNPP. Foto: Getty Images

Pensionarii stabiliţi în străinătate vor fi obligaţi să trimită dovada, de două ori pe an că încă sunt în viaţă. Noua lege a pensiilor stipulează regulile privind noul document numit certificat de viață, iar măsura se va aplica începând din această toamnă.

Certificatul de viață este reglementat prin noua lege a pensiilor, iar Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a stabilit, printr-un ordin, modelul acestui certificat.

Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, a declarat la Antena 3 CNN că este vorba despre un instrument de verificare administrativă a faptului că nu s-a modificat situația pentru nerezidenți, pentru ca cei care sunt autorități teritoriale competente să plătească drepturi de pensii să știe că persoana mai e în viață sau mai e în țara respectivă. El a adăugat că principiul nu e nou, că acest instrument legal exista și în legile anterioare, doar că acum prin ordin de ministru s-a dat un model de certificat de viață care să fie completat.

Printre altele, Legea 360/2023 care reglementează, din acest an, pensiile publice din țara noastră, stabilește și regulile ce se aplică în cazul transferului în străinătate a pensiilor obținute în România, când pensionarul locuiește într-o altă țară.

Regulile sunt explicate în articolul 98 din legea 360/2023.

Astfel, beneficiarii drepturilor bănești stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condițiile legii.

Prestațiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliți în străinătate pot fi transferate în alte țări, în condițiile reglementate prin instrumente juridice internaționale la care România este parte, în moneda țărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

Cheltuielile generate de transferul în străinătate al prestațiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepția plăților care intră sub incidența Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, pentru care comisioanele se suportă, proporțional, de către beneficiar și de către casele teritoriale de pensii.

Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestațiilor de asigurări sociale, cuvenite și neîncasate, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor bănești acordate de casele teritoriale de pensii stabiliți pe teritoriul altor state, denumiți în continuare beneficiari nerezidenți, au obligația de a transmite semestrial, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie a fiecărui an, un certificat de viață.

Certificatul de viață se transmite de beneficiarul nerezident din proprie inițiativă.

Beneficiarul nerezident are obligația de a semna certificatul de viață în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă, după caz, respectiva autoritate certificând acest fapt.

Modelul unic de certificat de viață se aprobă prin ordin al președintelui CNPP.

În cazul în care pensionarii din străinătate nu vor respecta cele două termene pentru transmiterea certificatului de viață (31 martie/ 30 septembrie), plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare.

Ce este certificatul de viață și de unde poate fi descărcat documentul. Precizările Casei de Pensii

Pentru a se evita efectuarea unor plăți necuvenite către beneficiari nerezidenți în România, a căror situație s-a modificat, cu efecte asupra obligației casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie și/sau alte drepturi care se stabilesc și se plătesc de către casele teritoriale de pensii, se utilizează certificatul de viață că și instrument de verificare administrativă.

Astfel, dacă se solicită transferul drepturilor de pensie în străînătate, persoana în cauza este obligată să transmită anual formularul "Certificat de viață".

Acest document constituie dovadă pe baza căreia se continuă plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenți și trebuie transmis în luna noiembrie a anului în curs.

Beneficiarul nerezident are obligația de a completă Partea B a Certificatului de viață, în față unei autorltati legale (instituții de asigurări sociale/pensii, autorități administrative locale, notari publici, etc) de pe teritoriul statului de domiciliu/ ședere permanentă. Autoritatea legală menționată certifica faptul că Partea B a certificatului de viață a fost semnată personal de titularul drepturilor, completând, în acest sens, Partea C a certificatului.

Pentru descărcarea acestui document și mai multe informații în acest sens se poate accesa https://www.cnpp.ro/certificatul-de-viață.