Cine era șoferul microbuzului zdrobit de un TIR în accidentul din Ialomița. Detaliul crunt despre Cosmin

Vestea cumplitei tragedii din Ialomița în care au murit 10 oameni a căzut ca un trăsnet peste satul din Bărăgan. Şoferul microbuzului, Cosmin, de 42 de ani, era şi el tot din sat. Are un fiu, în vârstă de 16 ani, iar soţia este asistentă medicală în comună.



"Şoferul microbuzului, Cosmin, era un om de toată isprava. Nu cred că a greşit el cu ceva. De o viaţă era şofer. Am auzit că şoferul TIR-ului se face vinovat de producerea accidentului. Am aflat că venea de la Târgu Jiu. Plecase de acolo ieri, la ora 16.00, şi condusese toată noaptea " a declarat un localnic, pentru Adevărul.

