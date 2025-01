Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe din România. Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate

ANM a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă. Foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică seara, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă valabile pentru mai mulţe judeţe din România. Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, anunţă Infotrafic.

Potrivit ANM, sunt vizate mai multe zone din judeţele Buzău, Cluj, Dolj, Olt, Teleorman, Suceava, acolo unde vizibilitatea este redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Astfel până la ora 23:00 a fost emisă o atenţionare de cod galben de ceaţă pentru următoarele zone din judeţul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Căpușu Mare, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Chiuiești, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Băișoara, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Mănăstireni, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Sâncraiu, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Buza, Jichișu de Jos, Ploscoș;

De asemenea, a fost emisă o atenţionare de cod galben de ceaţă pentru următoarele zone din judeţul Neamţ, valabilă până la ora 23:00 în Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari;

Tot până la ora 23:00 este valabilă şi o atenționare de cod galben de ceată pentru județele Teleorman, Suceava, Olt şi Dolj.

Județul Olt: Caracal, Corabia, Drăgănești-Olt, Brastavățu, Izbiceni, Fărcașele, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Radomirești, Mărunței, Fălcoiu, Vădăstrița, Dăneasa, Dobrosloveni, Cilieni, Traian, Stoicănești, Grojdibodu, Vișina, Redea, Rotunda, Gostavățu, Obârșia, Deveselu, Scărișoara, Sprâncenata, Studina, Drăghiceni, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Băbiciu, Bucinișu, Stoenești, Cezieni, Ștefan cel Mare, Mihăești, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Văleni, Seaca, Urzica;

Județul Dolj: Calafat, Băilești, Dăbuleni, Poiana Mare, Moțăței, Segarcea, Sadova, Daneți, Călărași, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Podari, Leu, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Plenița, Celaru, Mârșani, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Unirea, Calopăr, Gighera, Rast, Bechet, Bratovoești, Cerăt, Castranova, Vârvoru de Jos, Dioști, Afumați, Teasc, Goicea, Drănic, Giurgița, Lipovu, Urzicuța, Gângiova, Teslui, Țuglui, Piscu Vechi, Dobrești, Caraula, Giubega, Drăgotești, Apele Vii, Rojiște, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Dobrotești, Cioroiași, Perișor, Vârtop, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Sălcuța, Întorsura, Ghindeni, Catane, Amărăștii de Sus, Galiciuica, Măceșu de Jos, Cârna, Radovan, Izvoare;

Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, duminică seară. Recomandări Infotrafic

Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, duminică seară, pe mai multe drumuri din judeţe Buzău, Cluj, Dolj, Olt, Teleorman din cauza ceţii dense, vizibilitatea fiind redusă izolat sub 50 metri.



Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, ceaţa densă reduce vizibilitatea în trafic pe alocuri sub 100 de metri şi izolat sub 50 metri pe mai multe drumuri din judeţele menţionate, circulaţia desfăşurându-se în unele zone pe un carosabil umed.



„Adaptaţi viteza, măriţi distanţa de siguranţă între autovehicule, evitaţi oprirea pe benzile de circulaţie! Nu vă angajaţi în efectuarea de manevre riscante în condiţii de vizibilitate redusă şi carosabil umed sau alunecos! Folosiţi în mod corespunzător luminile din dotarea autovehiculelor!", transmite sursa citată.