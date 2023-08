Un român a chemat poliția pe plajă, din cauza prețului la umbrelă, în Thassos: "Urâtă experiență"

Un român aflat în concediu, pe insula Thassos, în Grecia, a chemat Poliția pe plajă. Totul a pornit de la prețul unei umbrele.

Sursa foto: Gettyimages | JulPo

Un român a povestit pe rețelele de socializare experiența neplăcută prin care a trecut pe plaja Marble Beach din Thasos.

Bărbatul a spus că a fost nevoit să cheme Poliția pentru că nu a fost lăsat să plece de acolo până nu plătește 70 de euro, locul la umbrela la care a stat, fără să fie inițial informat de acest preț

"Despre Marble Beach sau Porto Vathy, dezamăgitor!! Am avut o experiență neplăcută, se cere o taxă de 70 euro de umbrelă, deși nu este afișată nicăieri. După o oră am vrut să plecăm dar nu a fost posibil, am fost nevoiți să chemăm poliția deoarece ne-au blocat ieșirea și ne cereau cei 70 euro!! Urâtă experiență, urâtă plajă, nu recomand! La Skala e 20 euro și mult mai frumos, incomparabilă", a scris acesta pe Forum Thassos.

"De șezlong 35 euro, nu se comunica nimic la început, am comandat niște băuturi de 11 euro și când am vrut să le plătim au spus că trebuie să facem consumație până la 70 euro. Atunci am hotărât să plecăm", a completat acesta într-un comentariu.

