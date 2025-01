Contabila din Kenya care a ajuns femeie de serviciu în România. „Acum sunt ilegal aici. Mi-e teamă că voi fi deportată”

Femeia a povestit că, din cauza condițiilor grele de viață, a fost forțată să plece din Kenya. FOTO: Antena 3 CNN

A fost contabilă în Dubai pe un salariu de mii de euro. Apoi, când a vrut să lucreze în România, a aflat că postul de agent de vânzări care i se promisese în țara ei era, de fapt, unul de femeie de serviciu. Iar în momentul de față, pentru că agențiile au tot întârziat cu actele ei, femeia a ajuns să locuiască ilegal în țara noastră. Aceasta este povestea Soniei (nu e numele ei real, pentru a-i proteja identitatea), o tânără de 35 de ani din Kenya.

„M-am născut într-o familie cu nouă copii, dar unul a murit. Părinții mei m-au trimis la școală. Sunt contabilă. Am fost la Universitate, unde am obținut o diplomă în Finanțe.

Mulți ani am fost contabilă, dar în Kenya, din cauza condițiilor grele de viață, am fost forțată să plec din țara mea. În 2017 am fost în Dubai, unde am fost contabil principal pentru trei ani.

Când a lovit COVID-ul, a trebuit să mă întorc în țara mea. Am stat în Kenya doi ani, înainte de a veni în România, pentru că granițele erau închise din cauza pandemiei”, își începe Sonia povestea.

Cât te costă să vii din Kenya în România ca să lucrezi

Ne arată, pe rând, diplomele ei, traduse și legalizate în limba engleză. Vrea să arate că ea e o persoană educată. Care a nimerit într-un malaxor al ghinioanelor. Sau al unor angajatori și agenții de recrutare de forță de muncă străină care nu pun preț pe oamenii pe care îi aduc.

Ne explică modul în care funcționează recrutarea lor.

„Am cheltuit în jur de patru mii de euro ca să vin în România. Pentru că agentul de aici a vrut o mie de euro, iar agentul din țara mea a vrut 700 de euro. Un singur bilet de avion din Kenya până la București este mai mult de o mie de euro. La toate acestea, se adaugă costul actelor: permisul de muncă, viza. În total, ajungi la mai mult de patru mii de euro. Știam că salariul va fi mic în România, dar nu poți ajunge mai sus într-o țară străină dacă nu riști”, spune ea.

În țara ei a dat interviu pentru un post de vânzări. În România a ajuns femeie de serviciu

„Când granițele s-au deschis, am vrut să mă întorc în Dubai sau într-o altă țară. Agenția care m-a ajutat să am o slujbă în Dubai mi-a spus că au un post pentru mine într-o țară din Europa, care se numește România.

Mi-au spus că job-ul meu va fi în vânzări, pentru o companie ce vinde apartamente de lux. Așa am început procedura de a veni aici. Am fost inclusiv intervievată pentru poziția de agent de vânzări pentru compania aceea.

Dar, când a venit permisul de muncă, am aflat că era pentru `femieie de servisiu`. Am căutat pe google ce înseamnă și am întrebat-o pe doamna de la agenție. Ea mi-a spus că scrie asta doar pentru ca procedurile de angajare să meargă mai ușor și că, după ce ajung în România, voi da interviu pentru jobul pentru care am dat interviu. Dar când am venit aici, am văzut că diferența era uriașă: eu trebuia să fac curățenie. Nu era niciun post în vânzări”, explică tânăra.

Românii: ”De ce trebuie ca eu, în țara mea, să vorbesc cu tine în engleză?”

De la școala unde trebuia să se ocupe de curățenie a ajuns recepționeră la un club spa din Snagov. Totuși, a trebuit să se întoarcă la a fi femeie de serviciu, deoarece românii erau nemulțumiți de faptul că, în țara lor, trebuie să vorbească engleză cu fata de la recepție.

„Din păcate, din cauză că nu știu româna, nu puteam să îmi îndeplinesc toate task-urile. Sunt foarte bună la folosirea calculatoarelor, să fac rezervări, să le închid.

Dar clienții români s-au plâns că nu vorbesc română. Unii erau foarte drăguți și vorbeau cu mine în engleză. Dar au fost alții care s-au supărat că eu vorbeam engleză cu ei. M-au întrebat: de ce ar trebui ca în țara mea să vorbesc cu tine în engleză?”, își amintește Sonia.

De la spa a ajuns în mai multe firme din domenii diverse: producerea mâncării, curățenie, spălător de vase.

De fiecare dată, spune ea, promisiunile de la început nu au fost aceleași cu ce se întâmpla când ajungea pe postul respectiv.

”Nu mai am nimic în Kenya”

”Unii angajatori de aici cred că noi, străinii, suntem sclavii lor! Și nu e așa”, mărturisește tânăra.

Între timp, încercând să își tot găsească de lucru, a ajuns în situația în care i-au expirat actele. Așa că, în momentul de față, ea stă ilegal în țara noastră. Iar în cazul în care autoritățile o vor prinde, o vor trimite acasă, în Kenya.

”Dar eu nu mai am nimic acolo. Nu am bani, nu am un loc al meu. Am vândut tot când m-am mutat în România”, explică Sandra.

Iar vina cea mai mare pentru situația în care a ajuns este al unui recrutor din Arad, care i-a trimis un permis de muncă pentru Polonia, cu doar trei zile înainte ca actele ei să expire.

Susține că a fost țepuită, că a dat aproape 2.500 de euro și nu a primit niciun act în original. Mai susține că îi este teamă să meargă la poliție, deoarece „nu voi găsi acolo un om care să înțeleagă că nu e vina mea. Ei vor doar să mă deporteze și atât. Iar eu nu mai am nimic acolo”.

Ce spune agentul de recrutare

Stefan Dreher se numește agentul de recrutare din Arad. Contactat de Antena 3 CNN, acesta susține că nu a înșelat pe nimeni și că permisul de muncă pentru Polonia este valabil pentru Sonia, chiar dacă nu are viză.

Și, chiar dacă încă nu i-a dat femeii actele originale, ea mai trebuie să stea oricum până în martie în România, ilegal, ca să nu riște să fie prinsă la graniță de polițiștii unguri.

„Nu a fost țepuită de mine. Terminați cu poveștile astea! Ea a primit permis de muncă în 8 decembrie și trebuia să plece urgent. Dar ea e mai deșteaptă. Ea a stat în România, nu a plecat.Nu are niciun act valabil în Europa. Ea e ilegal acum aici. Ea acum trebuie să meargă pe terestru. Că nu o bagă nimeni în computer.

Acum trebuie sa stea pana prin martie in Romania, ca după aia nu mai controlează nimeni granițele. Că acum, dacă o văd ungurii, că sunt loviți în cap, o deportează.

Dar dacă ea pleacă prin martie, nu o mai prind. Ăștia cred că e ca la ei în Africa, o harababură, sa faci cum vrei. Fata aia mi-a mâncat toți nervii capului.

Pentru idioata aia am pierdut săptămâni întregi ca să o salvez. Și ăsta e mulțamul acum, merge peste tot să spună că am țepuit-o”, a declarat, pentru Antena 3 CNN, agentul de recrutare din Arad.