Conturile Google pot fi sparte fără parolă | Avertismentul experţilor: "Aşa datele utilizatorilor sunt în pericol"

Utilizatorii care au conturi Google sunt amenințați de noi metode de înșelăciune prin care hackerii le pot accesa datele personale. Avertismentul experților în securitate cibernetică.

Sursa foto: GettyImages

Potrivit experţilor în securitate cibernetică, toate conturile Google pot fi de acum sparte, chiar dacă utilizatorii îşi schimbă parola.

Hack-ul este posibil din cauza cookie-urilor pe care Google le salvează pe dispozitivele utilizatorilor săi pentru ca aceştia să nu fie nevoiţi să se logheze frecvent în propriile conturi.

Astfel, experţii vin cu o serie de recomandări utile pentru a nu cădea victimele atacatorilor online.

În primul rând să fim atenți la căutările pe care le facem pe Google, pentru că există o serie de cuvinte care ajută hackerii să fure datele personale.

Mai mult, ei pot determina acţiuni care pot virusa computerul sau telefonul și chiar să fure bani din conturile bancare.

De exemplu, în 2023 hackerii au accesat datele personale ale utilizatorilor care au căutat pe Google informaţii despre Taylor Swift, considerată cea mai ascultată artistă din lume.

Astfel, anumite cuvinte cheie pot deveni o adevărată armă folosită de hackeri împotriva utilizatorilor Google.

O altă metodă folosită pentru a accesa datele personale sunt căutările pe subiectele care generează bani. Fraze precum "cum să faci bani online" au în spate oferte puse chiar la cale de hackerii care îţi vizează datele personale.

Nici căutările de filme sau seriale gratuite nu sunt de neglijat în acest sens. Experții în IT au mai spus că peste jumătate dintre rezultatele căutărilor "The Boss Baby”, "Transylvania 2” și "Sonic the Hedgehog” pot conține viruşi.

Ultima şi cea mai periculoasă metodă este, potrivit experților, orice platformă de investiții, unde utilizatorii sunt convinşi să instaleze pe computer sau telefon programe care permit controlul de la distantă şi care dau acces atacatorilor la datele personale, numele conturilor, parolele de la aplicaţiile de banking ale oamenilor.