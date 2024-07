Corespondență din Marea Britanie: Primele arestări după haosul cu mașini arse din Leeds. "Nu au fost doar români"

Haos și violențe pe străzile din Leeds. FOTO Getty Images

Poliția britanică a operat mai multe arestări în urma revoltelor petrecute în Leeds în noaptea de joi spre vineri, relatează presa din Regatul Unit.

Mai multe persoane au răsturnat o mașină de poliție și au incendiat un autobuz multi-etajat, după ce autoritățile au venit să ia copiii unei familii de români.

The Independent scrie că polițiștii care au intervenit în zona Harehills din oraș s-au confruntat cu sticlele și cărămizile aruncate spre ei de participanții la violențe.

Pe rețelele sociale s-au viralizat imaginile cu autobuzul în flăcări și mașina răsturnată.

"Evenimentele violente au izbucnit aseară, după ce autoritățile de la Protecția Copilului au mers la familia de români să îi ia pe cei cinci frățiori. Decizia autorităților britanice a venit după ce mezinul familiei, un bebeluș de șapte luni, a căzut pe geam, fiind transportat la spital cu ambulanța. Acolo însă, familia ar fi refuzat internarea copilului și acela a fost momentul în care autoritățile au intervenit. Cel mai probabil, cei cinci copii ai familiei de români figurau deja în evidența autorităților pentru Protecția Copilului, iar asistenții sociali au mers la domiciliul lor, pentru a-i lua.

Însă familia a refuzat, iar asistenții sociali au sunat la poliție. La momentul în care poliția a ajuns la fața locului, acolo era deja un adevărat dezastru. În imaginile care au imortalizat violențele, cel mai șocant aspect este că la revolte participă și minori care lovesc mașina poliției și participă la răsturnarea ei.

Ulterior, poliția s-a retras, tocmai pentru a nu escalada și mai mult acest conflict, în care s-au implicat și alte comunități, nu numai români. Mai târziu, în zonă au fost desfășurate forțe speciale de ordine. Din fericire, nu au fost răniți grav. Tatăl familiei de la care a pornit incidentul a vorbit cu jurnaliștii britanici și le-a spus, în lacrimi, că își vrea copiii înapoi, Momentan, nu este clară situația acestor minori, sau dacă cerința acestui bărbat este posibilă", a relatat Ciprian Vîrlan, corespondentul Antena 3 CNN în Marea Britanie.

Consilier local: Polițiștii trimiși în Harehills nu aveau nici scuturi, nici căști. Au fost alungați cu sticle și pietre

"Poliția nu era acolo. Polițiștii (trimiși inițial, n.r.) au fost loviți cu cărămizi și sticle și au fost alungați. Nu aveau scuturi și nici căști. Eu și alți câțiva am încercat să formăm un scut uman. Am stat în calea cărămizilor și sticlelor și am încercat să le oferim polițiștilor o cale de retragere", a declarat consilierul local Mothin Ali, conform The Independent.

Vineri după-amiază, poliția a dat mai multe informații cu privire la modul în care tulburările au escaladat, apărându-și, în același timp, decizia de a retrage echipajul inițial de ofițeri care au fost atacați de localnici.

Adjunctul șefului poliției din West Yorkshire, Pat Twiggs, a confirmat că au fost efectuate mai multe arestări, în timp ce ancheta continuă pentru a-i identifica pe vinovații din spatele violențelor.

"Este important să spunem că dezordinea și pagubele au fost cauzate de o minoritate infracțională care intenționează să perturbe comunitatea. Pe parcursul nopții au fost efectuate mai multe arestări. Alte arestări vor fi efectuate în următoarele câteva zile. Echipa de anchetă majoră analizează înregistrările și imaginile de pe camerele de supraveghere și de pe rețelele sociale pentru a identifica autorii. Nu vom precupeți niciun efort pentru a-i găsi pe toți cei care au fost implicați și vom lucra îndeaproape cu agențiile partenere pentru a-i aduce în fața justiției", a spus acest oficial.

Prim-ministrul Keir Starmer a condamnat violențele din Leeds, numindu-le "șocante și rușinoase". El i-a îndemnat pe oameni să nu mai speculeze cu privire la cauza revoltelor.