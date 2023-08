Coşmarul sinistraţilor de la Crevedia: Nu sunt lăsaţi în case. "Am plecat cu ce am fost pe noi. Este un dezastru"

Sinistrații din Crevedia trec în aceste momente printr-un coșmar. Nu au apucat să plece cu nimic din case, iar acum nu sunt lăsați să intre în locuințe pentru a-și lua câteva bunuri

Elena Moise, o localnică evacuată din Crevedia a povestit în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, prin ce a trecut după ce a fost nevoită să plece din casa sa.

Oamenii nu sunt lăsați să intre în casele lor din cauză că pericolul unei alte explozii încă este valabil.

"Noi stăm acum la băiatul soțului. A venit sâmbătă seara la ora 3.00 și ne-a adus la Buftea. Ieri, cu mari rugăminți, cu intervenții să intru în casă, să iau medicamentele soțului și ce am putut eu să mai iau. Ce am avut strâns, că în timpul exploziei am plecat cu ce a fost pe noi și este un dezastru în casă la noi. Eu am fost ajutată de domnul primar, în special ieri să ajung acasă și știe situația noastră că eu am soțul foarte bolnav", a spus Elena Moise.

Ea a mărturisit că stația GPL a fost închisă. "Nu se mai umpleau butelii. Nu mai opreau mașini ca să bage gaz", a mai declarat femeia.