Costin Mihalache a demisionat din CNAIR

Costin Mihalache a demisionat din Consiliul de Administrație al CNAIR, scrie B1.

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, a făcut acuzații grave după preluarea mandatului.

"Ţineţi-vă bine: CNAIR, prin directorul general Scarlat, prin două adrese, în 18 octombrie şi în 4 noiembrie, solicită Direcţiei de Management şi Guvernanţă Corporativă anularea acestui proces - am aici documentele -, spunând printre altele: procesul de selecţie este unul discriminatoriu. Ce condiţii erau puse: să fi condus o companie cu minimum 5.000 de angajaţi - oare cine o să fie respectivul? - cu bugete peste un miliard de euro, să fi fost în top management minimum un an şi patru luni - oare cine a fost un an şi cinci luni director? Mai urma să îi spună înălţimea, greutatea şi culoarea ochilor şi era clar. Acestea erau condiţiile de participare la selecţie. Mai mult, membrii Comitetului de Remunerare şi Nominalizare desemnaţi prin decizia Consiliul de Administraţie, cei care trebuiau să stabilească condiţiile, erau şi candidaţi şi, culmea, au fost şi selectaţi doi dintre ei: domnul Mihalache şi doamna Bumbac. Profilul candidatului trebuia stabilit de AGA, spunea altă condiţie. Această hotărâre nu există", a explicat Bode