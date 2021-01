Boala îngrozitoare cu care se confruntă Cristi Borcea de 20 de ani

Acesta a decis să spună totul despre momentele dificile prin care a trecut, dar mai ales, despre cum face față acestei situații de mai bine de 20 de ani. Fosta soție a lui Cristi, Mihaela Borcea, a fost cea care a dezvăluit în urmă cu zece ani că atât ei, cât și soțului său, le-a fost găsit în organism un nivel de mercur de două ori mai mare față de cel normal.

Cristi Borcea a vorbit deschis despre acest subiect într-o emisiune TV:

Acesta a mărturisit că se chinuie de mai bine de 20 de ani cu mercurul, pentru care continuă să ia tratament și în momentul de față. Cristi Borcea afirmă că s-ar fi intoxicat din cauza unei femei, pe care ar fi făcut-o să sufere în urmă cu mai mulți ani.

”Și în momentul de față iau tratament pentru mercur. Am fost peste tot nu numai în America. În 2011, am fost achitat în dosar, nu condamnat. Nu aveam de ce să spun asta. Cu mercurul mă chinui de 20 de ani, sigur, așa zic eu, una pe care am făcut-o să sufere, i-am distrus tinerețea, viitorul, ceva, m-o fi ”executat”, pentru că altfel nu pot să-mi explic”, a spus Cristi Borcea, în cadrul unei emisiuni TV.