Ruta Sepetys, autoarea romanului "Sfârşitul Şoaptelor Decembrie 1989" a revenit în România

Scriitoarea nord-americană de ficțiune istorică, Ruta Sepetys, autoarea romanului Sfârșitul șoaptelor Decembrie 1989 a fost prezentă la Târgul Gaudeamus.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Aflată la a cincea carte publicată, Sepetys a venit să se întâlnească cu publicul român şi să vorbească despre povestea Revoluţiei din 1989.

Acțiunea romanului se deruleaza în lunile premergătoare Revoluției române din decembrie 1989.

În prima săptămână de la evenimentul de lansare, romanul a ajuns pe locul întâi în topul publicației "New York Times" și a fost numărul unu în topul Indie Bestseller List.

"Când am construit personajele acestei cărţi am intervievat mulţi români. Şi nu doar români din România, ci şi români care locuiesc în SUA, Marea Britanie, Italia şi care au plecat din România, dar erau aici în timpul revoluţiei. Şi vorbind cu oamenii am putut să iau fragmente din interviuri şi să le grupez. Impresia a fost că românii sunt foarte inteligenţi. Ei folosesc umorul ca pe un scut pentru a combate aceste greutăţi şi această perioadă întunecată. Unii au un simţ al umorului negru şi am decoperit că sunt oameni emoţionali şi plini de compasiune", a declarat Ruta Sepetys.