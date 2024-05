"ZIG ZAG Printre Gândurile Mele", o nouă carte de Ion Cristoiu

Editura Evenimentul și Capital a lansat "ZIG ZAG Printre Gândurile Mele", o nouă carte semnată de Ion Cristoiu, un amestec intrigant de eseu și proză, care combină meditații filosofice cu însemnări personale, aducând în prim-plan viața cotidiană confruntată cu idei perene, uneori filosofice, alteori satirice.

Sursa foto: edituradecarte.ro

Lucrarea, disponibilă în librăriile Cărturești, Eminescu, Papirus, Librarul, Alexandria, și online pe edituradecarte.ro, promite să ofere cititorilor o experiență unică de lectură, plină de revelații culturale și istorice.

Cartea explorează teme variate, de la existența unei echipe de fotbal în cadrul Mișcării Legionare până la trădările suferite de Tudor Vladimirescu și Nicolae Ceaușescu. Autorul aduce în discuție aspecte mai puțin cunoscute ale istoriei, precum modalitățile de consum a vinului de către romani sau relația lui Sadoveanu cu femeile măritate, oferind cititorilor o perspectivă nouă asupra acestor subiecte.

De asemenea, lucrarea se aventurează în analiza unor evenimente istorice controversate, cum ar fi salvarea de către comuniști a unei pelicule cu mareșalul Antonescu, sau tradiția cuceririi în Imperiul Rus. Ion Cristoiu nu se ferește să abordeze subiecte delicate, cum ar fi nudul în perioada interbelică sau comparația între țăranii norvegieni și cei români, demonstrând o măiestrie în a lega istoria de discursul modern.

Printre capitolele care se remarcă prin originalitate se numără și cele care discută despre "Internetul – fast-food-ul gândirii", "Făt-Frumos e român de-al nostru", sau despre modul în care istoria poate fi privită ca o telenovelă veritabilă.

Cristoiu nu evită nici teme mai serioase sau provocatoare, precum rolul lui Horia Sima ca posibil agent sub acoperire, sau impactul dezastruos al unor operațiuni CIA clandestine.

"Reuşesc să rezist tentației de a mă uita la televizor în neştire, fără a căuta ceva anume, doar aşa, să fac altceva decît să citesc. Aşezat în scaunul incomod care a luat locul fotoliului, iau la mînă caietul negru, pentru a-l da la bătut. Pe măsură ce înaintez în lectura accelerată, redusă la privirea aruncată pe pagină, descopăr c-am renunţat cu vremea la formula amestecului de jurnal și eseu pusă sub genericul Lumea prin care trec. Nu ştiu cum am găsit-o, dar acum, la recapitulare, îmi dau seama că era fericită. Pentru prima oară cineva (eu, adică) face din scris și cítít domeníí ale consemnăríí zílníce. Din motive care-mi scapă, am abandonat-o, întorcîndu-mă la formula clasică a eseului. Ar trebui să revin la amestecul unic de jurnal, proză și eseu. Și am revenit. Sub forma Zig-Zag printre gîndurile mele", a declarat Ion Cristoiu.