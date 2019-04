Cum Ar Trebui Sa Fie Un Site de Dezmembrari Auto Perfect (P)

Dezmembrarile auto fac parte dintr-o nisa extrem de profitabila si utila a industriei auto. Majoritatea proprietarilor de autoturisme, impreuna cu pasionatii auto si cu cei care lucreaza si au experienta in acest domeniu, aleg, in anumite cazuri, sa apeleze la un parc de dezmembrari de incredere in locul unui magazin de piese. Explicatia este simpla: preturile pentru piesele auto originale noi sunt relativ mari sau chiar foarte mari in comparatie cu cele second hand. Cu toate ca mereu exista riscul sa achizitionezi o pompa de servodirectie din dezmembrari si sa constati ca nu este functionala sau cedeaza din nou dupa o luna, legatura cu un parc de dezmembrari auto de incredere poate schimba aceasta perspectiva nefavorabila. De asemenea, sunt cazuri in care piesa este necesara in aceeasi zi, iar piesele auto OE sunt livrate, de obicei, la termen de cateva zile lucratoare. Astfel, este mult mai convenabila o discutie cu un parc de dezmembrari auto.

Acesta a fost unul din motivele pentru care site-ul www.dezmembrarisipieseauto.ro a fost creat. In comparatie cu alte pagini online ce contin anunturi de dezmembrari auto, dezmembrarisipieseauto.ro urmareste sa sutina toate parcurile de dezmembrari auto din Romania care pot demonstra ca au toate autorizatiile valabile, cum ar fi RAR, mediu etc.. In completare, site-ul nu accepta companiile care nu pot oferi factura pentru fiecare produs si posibilitatea de returnare a unei piese, dar, in acelasi timp, ofera vanzatorilor privati posibilitatea sa faca parte din aceasta comunitate.

Platforma Faciliteaza Relatia Client - Vanzator

Uneori, comunicarea dintre client si vanzator poate fi mai dificila, dar noi dorim sa facilitam aceasta intermediere cu ajutorul noii noastre platforme. Cu cat totul este mai simplu, cu atat mai bine. Site-ul dezmembrarisipieseauto.ro a fost gandit sa economiseasca timpul clientilor, dar si al parcurilor de dezmembrari auto prin intermediul celei mai noi tehnologii din domeniul programarii si implementarii de site-uri web. Clientul este asigurat ca va achizitiona piese doar de la dealeri autorizati de dezmembrari, poate cauta si gasi produsul dorit la mai multi vanzatori, iar ulterior sa aleaga cea mai ieftina varianta. De asemenea, in lipsa timpului necesar de cautare, clientul poate trimite o cerere de oferta la toate parcurile auto inscrise pe platforma, primind un raspuns clar in cel mai scurt timp. Pe de alta parte, vanzatorii beneficiaza de un site usor de utilizat, practic si sigur din punct de vedere al functionarii.

In momentul de fata categoriile auto pentru majoritatea marcilor existente ex : Audi, Renault, Peugeot, Opel, stau foarte bine in cautarile google, atat pe termenii de cautare exacti ( ex. ‘dezmembrari volkwagen’ ) cat si pe termenii de cautare derivati (ex: ‘dezmembrari vw passat b6’ , ‘motor comple vw passat B6’)

Beneficiile Platformei dezmembrarisipieseauto.ro Pentru Vanzatori

Stim cat este de complicat sa adaugati un numar exagerat de mare de anunturi pentru o singura masina si de aceea am gasit solutia cea mai simpla si mai potrivita. Cu ajutorul dezmembrarisipieseauto.ro, un parc de dezmembrari auto nu mai trebuie sa creeze anunt dupa anunt. In schimb, selectand modelul si marca masinii, are acces direct la toate reperele vehiculului (in jur de 300 de piese) adaugate automat de sistem. Cu toate acestea, exista in continuare si varianta de a posta un singur anunt, separat de cele generate in oferta de mai sus. Impreuna cu aceste optiuni, platforma dezmembrarisipieseauto.ro este echipata cu cele mai mici costuri de abonare de pe piata, deoarece ne dorim ca toata lumea sa fie multumita.

Unul dintre lucrurile foarte importante la inceput de drum este sa aflati cat de vizitata este pagina dumneavoastra si cati posibili clienti v-au vazut anunturile. De aceea platforma dezmembrarisipieseauto.ro ofera rapoarte saptamanale de statistica legate de anunturile postate pe site pentru a avea mereu control asupra afacerii dumneavoastra. In plus, centrul de mesagerie permite clientilor si vanzatorilor sa poata comunica usor si rapid despre produse si livrari. Dupa cum am mentionat si mai sus, clientii pot solicita oferte de piese prin intermediul centrului de cereri piese. In acest fel, toti vanzatorii pot vedea mesajul si pot raspunde in cazul in care au o oferta potrivita. Un alt beneficiu interesant, dar si foarte esential pentru parcurile de dezmembrari care isi exercita activitatea online, este posibilitatea de a adauga videoclipuri in anunturile de piese. Spre exemplu: aveti de vanzare un motor de Opel Astra G, dar inainte sa il demontati de pe masina i-ati facut un filmulet la pornire si un minut de mers la relanti. Acest filmulet va poate ajuta sa demonstrati ca motorul este perfect functional si porneste la prima cheie.

Acceptam doar Parcuri de Dezmembrari Autorizate RAR

In acest moment, platforma dezmembrarisipieseauto.ro ofera peste 1 milion de anunturi de piese auto si gazduieste un numar de peste 60 de parcuri de dezmembrari auto din toata tara. Fiecare companie este verificata de noi si i se ofera un badge la final (PRO, DIAMOND si BASIC). Toti dealerii de piese din dezmembrari care au un asemenea badge sunt autorizati RAR si alte institutii de stat, ofera factura si posibilitate de retur a pieselor auto si sunt de incredere. In acest fel, noi putem oferi clientilor siguranta ca fiecare companie inregistrata pe site-ul nostru este in regula din punct de vedere legal si poate fi contactata in siguranta. Ideea de baza a site-ului dezmembrarisipieseauto.ro a fost crearea unei platforme comune pentru toate parcurile de dezmembrari din Romania care au toate autorizatiile la zi si functioneaza legal.

Avand in vedere faptul ca o piesa achizitionata fara factura nu va putea niciodata fi returnata vanzatorului deoarece nu exista, practic, nici o dovada ca ea a fost achitata etc., un client nu va avea niciodata incredere intr-o companie care vinde in acest mod. Vorbim aici de piese auto care valoreaza peste 400 lei, care pot fi deja stricate sau deteriorate intr-un mod iremediabil si care ar trebui returnate si inlocuite cu unele functionale. Din acest motiv, noi nu incurajam acest tip de comert prin intermediul site-ului dezmembrarisipieseauto.ro. Ne-am propus sa oferim doar servicii de calitate si conturi doar pentru vanzatori verificati.

Cu toate acestea, nu ne oprim aici. Dorim sa ne perfectionam in continuu si, de aceea, cautam mereu noi variante si unelte care pot facilita utilizarea unui site de dezmembrari auto cu o multitudine de anunturi diferite, atat din partea clientului cat si din partea vanzatorilor.