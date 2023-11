Cumpărarea pieselor auto la mâna a doua, prima opțiune pentru mulți români. Avertismentul specialiștilor: "Își pun viața în pericol"

Sumele pe care le implică reparațiile auto îi îndeamnă pe mulți români să se orienteze către cumpărarea pieselor la mâna a doua, însă specialiștii avertizează că, în realitate, aceștia își pun serios viața în pericol.

Majoritatea pieselor auto la mâna a doua provin din parcurile de dezmembrări, multe dintre acestea având defecte greu de sesizat de un necunoscător.

Din dorința de a economisi, piesele la mâna a doua devin prima opțiune pentru mulți români, însă specialiștii avertizează că acestea pot fi o soluție doar dacă sunt alese de un mecanic auto.

Totodată, există piese second hand care pot fi folosite cu încredere, provenind de la firme autorizate de Registrul Auto Român, care oferă factură.

"Rampa de injectoare am luat-o cu 1.000 de lei, iar în magazin era 1.500 de lei. Am luat-o la mâna a doua cu 10.000 de kilometri. Mi-a dat un an de zile garanție. Sunt bune pentru anumite persoane, dar îți riști viața", a spus un șofer, pentru Observator.

De asemenea, mecanicii auto autorizaţi avertizează că pericolul vine dinspre atelierele de garaj, care funcționează la negru, şi de la vânzătorii particulari de piese de schimb care nu pot oferi garanție sau factură.

"Piesele de siguranță și anume airbag-uri, centuri, pretensionere, tot ce înseamnă piese de direcție și inclusiv parte de frânare: discuri, plăcuțe. Nu recomandăm sub nicio formă, pentru că pun în pericol viața celui care conduce mașina, cât și a celorlalți participanți la trafic", a declarat Costi Mihăilă, proprietar service auto, pentru Observator.