Curtea Constituțională: Alocațiile trebuie dublate!

Judecătorii CCR au decis că legea dată de Parlament care anulează majorarea cu 20% a alocațiilor dată de Guvern este constituțională.

Surse guvernamentale spun că Guvernul nu va lăsa legea în vigoare așa cum își dorește Parlamentul, ci va da o nouă Ordonanță de Urgență prin care să anuleze legea, la fel cum s-a întâmplat și cu câteva luni în urmă.

Florin Cîțu: ”S-ar putea ca trecerea acestei legi să îi facă pe oameni să dea banii înapoi”

Ministrul de Finante, Florin Cîțu, aruncă bomba. În urmă cu doar câteva zile, acesta a declarat că, dacă amendamentul PSD va trece de Parlament, atunci pensionarii și copiii vor trebui sa dea banii inapoi.

”Am crescut pensiile şi au fost deja plătite şi pensiile si alocaţiile cu cea mai mare sumă pe care am văzut-o la pensii şi să ştie toată lumea. În aceste amendamente nu există surse de finanţare. O acțiune care nu are niciun sens în acest moment, nu are niciun sens pentru că deja pensiile au fost crescute. Apar tot felul de alte probleme. S-ar putea ca trecerea acestei legi să îi facă pe oameni să dea banii înapoi, sunt tot felul de nebunii legislative”, a declarat Florin Cîțu.