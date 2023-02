Cum afectează cutremurul din Turcia falia tectonică din România | Explicaţiile seismologilor

Cutremurul devastator din Turcia, urmat la scurt timp de cinci seisme în România, a făcut ca opinia publică din ţara noastră să se îngrijoreze. Sunt sau nu legate plăcile tectonice din cele două ţări?

Sursa foto: Profimedia

Nu este prima dată când un cutremur din Turcia stârneste panică în România. Însă în zorii zilei de luni, la mai puţin de o oră de la cutremurul devastator din Turcia, ţara noastră a fost cutremurată de un val de seisme.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, primul cutremur a fost și cel mai puternic. A avut magnitudinea 4,5 și s-a produs la ora 3.26. A fost urmat de un cutremur cu magnitudinea 2,6 produs la ora 4.09 și de altul cu magnitudinea 2,9 înregistrat de aparate la ora 4.13. Un al patrulea cutremur, cu magnitudinea 2,7, a fost înregistrat la ora 5.01, iar ultimul cutremur, cu magnitudinea 2,0, a avut loc la ora 05:26.

Cutremurul din Turcia a avut loc la ora 03.17 (ora locală 04.17), deci seismul cu epicentrul în Vrancea a venit la doar 9 minute.

Până acum nu au fost puse în evidență legături între seismicitatea Turciei şi României

Seismologii spun însă că ce s-a întâmplat în Turcia nu ar avea legătură cu ce s-a întâmplat în România.

"E greu de dat un răspuns corect pentru situația de față, pentru că până acum nu au fost puse în evidență legături între seismicitatea Turciei, blocului Anatolian și zona seismică Vrancea. Nu am niciun element care să-mi indice faptul că sunt legate.

În Turcia este vorba de o falie de alunecare în care două plăci tectonice alunecă una pe lângă alta. În zona Vrancea discutăm despre o coliziune continent-continent, iar cutremurele au loc într-o placă, într-o bucată de litosferă scufundată aproape într-un plan vertical, la adâncimii între 60 şi 200 de kilometri.", a explicat seismologul Mihai Diaconescu într-o intervenţie la Antena 3 CNN.

Citeşte şi: Turcia, devastată de un nou cutremur de 7,5 grade | Seismul inițial, de 7,8 grade, a ucis peste 1.500 de oameni

Şi Gheorghe Mărmureanu, Directorul onorific al Institutului Naţional de Fizică a Pământului, a afirmat din nou că cele două zone seismice nu ar trebui să aibă legătură.

„Toate cutremurele mari din Turcia niciodată nu afectează Vrancea. Vă spun nu sută la sută, mie la sută, pentru că m-am ocupat de asta. Niciodată cutremurele mari din Turcia nu au activat nimic în Vrancea”, a spus reputatul seismolog.

Gheorghe Mărmureanu recunoaşte în acelaşi timp că situaţia din Turcia este atipică, mai ales după ce ţara a fost zguduită de un al doilea seism de peste 7 grade la doar câteva ore:

"Sincer să vă spun, nu am mai văzut aşa ceva ca după un cutremur mare să avem altul tot atât de mare după câteva ore. Eu am lucrat foarte mult timp cu colegii din Turcia şi printre blocurile pe care le văd la televizor mă plimbam cu ei, când eram mai tânăr. De multe ori, nu am înţeles filosofia lor de gândire a acestora cutremure.", a spus seismologul într-o intervenţie la Antena 3 CNN.