Daea: „Ordinul emis nu vizează sub nicio formă distrugerea sau arderea culturilor agricole”

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirmă că ordinul emis nu vizează sub nicio formă distrugerea sau arderea culturilor agricole, aşa cum au apărut informaţiile în spaţiul public, ci doar a locului unde a fost găsit un focar de pestă porcină africană la porcul mistreţ şi numai în cazul în care acesta este găsit în cultură, iar până în prezent nu există o astfel de situaţie în România.



"Ordinul dat pentru combaterea pestei porcine africane nu vizează sub nicio formă distrugerea sau arderea culturilor agricole, se referă doar la zonele unde apărut un focar de pestă porcină africană la porcul mistreţ, dar numai în cazul în care acesta este găsit în cultură. Este un ordin cu caracter intern pentru a pregăti specialiştii să abordeze această temă împreună cu fermierii, în conformitate cu ceea ce s-a decis la Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă. Deci, dacă se găseşte în cultură un mistreţ mort ca urmare a contaminării cu PPA, atunci zona respectivă se încercuieşte şi nu se atinge de ea. Pleacă cultura de acolo, dar ocoleşte locul respectiv care se tratează. Mai sunt oameni care văd porumbul culcat acolo şi zic lasă să iau porumbul ăsta culcat acasă, ori nu este cazul. E vorba doar de locul unde a fost porcul, dacă a fost găsit. Acesta se dezinfectează pur şi simplu. În momentul de faţă nu avem nicio astfel de situaţie. Nu există la această dată vreun caz în România", a declarat, marţi, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii, Petre Daea.



Şeful MADR a precizat că este inadmisibilă o asemenea interpretare "alarmantă şi neconformă cu ordinul dat", potrivit căreia fermierii sunt obligaţi să îşi ardă culturile agricole din cauza pestei porcine africane.



"Am fost informat azi că oameni care nu ţin cu ţara acesta, sunt lipsiţi de orice raţiune, lansează asemenea interpretări. Ordinul sună foarte clar: în condiţiile în care se găseşte un mistreţ mort la locul respectiv, se tratează locul respectiv. Dacă îl găsim în pădure nu tăiem copacii şi nu dăm foc la pădure. Păi ce facem, ardem ţara? Rămân consternat de informaţiile din presă care pot face rău ţării prin interpretare alarmantă şi neconformă cu ordinul dat", a mai spus Daea.



Conform ordinului ministrului Agriculturii 1295 din 3 august 2018, în zonele afectate de pesta porcină africană, suprafeţele vor fi verificate înainte de recoltare, iar zonele afectate de mistreţi vor fi izolate prin benzi arate şi plantele vor fi neutralizate de către proprietar la faţa locului. De asemenea, este interzisă recoltarea plantelor sau transportul acestora în alte zone, iar dezinfectarea maşinilor agricole, a combinelor, tractoarelor sau echipamentelor este obligatorie.



Potrivit preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Brănescu, numărul focarelor de pestă porcină africană a ajuns la 578, în 98 de localităţi din opt judeţe (Satu-Mare, Bihor, Sălaj, Tulcea, Brăila, Constanţa, Ialomiţa şi Galaţi). Până în prezent au fost ucişi peste 78.000 de porci din ferme şi gospodării ale populaţiei.