Dan Negru a scris marți seară pe Facebook ce i-a povestit, la un moment dat, Mircea Albulescu despre un alt regretat mare actor, Ștefan Mihăilescu Brăila.

"Mi-a povestit-o Mircea Albulescu....Unul din cei mai mari actori, Stefan Mihăilescu Brăila a murit uitat și in saracie in timpurile nostre, in 1996! Albulescu mi-a povestit ca actorul a facut un atac cerebral pierzandu-si memoria si a fost obligat sa-și ia viața de la zero, sa reinvete alfabetul, mersul, cititul..Ultimele saptamani din viața si le-a petrecut singur intr-un spital din București si la inmormantarea lui au fost vreo 10 oameni. Anul trecut, in top 3 al celor mai urmărite filme românești de la tv, erau “Nea Marin Miliardar” și “Secretul lui Bachus”. Ambele cu Stefan Mihăilescu Brăila...", a scris Dan Negru.