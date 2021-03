Dana Budeanu, atac la adresa ministrului Sănătăţii: ''Păi, bă Vlăduțe, cum dai mărțișorul? Păi să îți explic eu, băi Vlăduț cum!''

''Copiii mei au aceşti anticorpi. De unde, când, cum, ce? Eu sunt 100% că foarte mulți copii îi au. Eu nu îi am. Noi trăim în aceeași casă. Cum vă explicați? Pentru că acest ''virus'' nu are nicio treabă cu copiii. Încearcă să inducă o minciună. Atenţie, populaţia, atenţie, îmi asum ceea ce spun. Eu nu sunt specialist, nu vă lăsaţi manipulaţi de demenţa şi de minciunile pe bandă rulantă, cum că, au apărut nu ştiu ce tulpini. Cum au fost detectate? Care, vezi Doamne, atacă tinerii, copii, etc. Ăștia pregătesc o vrăjeală, efectiv, ca cumva să ajungă să închidă iarăși școlile (...) Domnul Câmpeanu a ieșit și a spus că și în scenariul roșu se va merge la școală, inclusiv clasele a VIII-a, a XII, etc.

Vlăduţ Voiculescu este ministrul Sănătăţii. Vă daţi seama în ce situaţie este?

Întreb așa, populația... Vă dați seama unde am ajuns? Noi suntem în criza asta mondială. Cum îl pui pe ăla ministru al Sănătății? Mai amâni și tu șase luni, îl pui în iunie. Dacă ăla vorbește de mărțișoare, deci el nu mai are treabă. Treaba lui, zilele astea au fost mărțișoarele și cum dai mărțișorul.

Păi, bă Vlăduțe, cum dai mărțișorul? Eu sunt pe scaunul ăsta în calitate de mamă. Am o voce mai auzită decât a celorlalte mame care gândesc la fel. Păi să îți explic eu băi Vlăduț cum! Exact cum mergi pe la Mega, pe la Carrefour și îți cumperi un pachet de biscuiți, pui mâna pe el, îl duci acasă și mănânci din el. A interzice părinților, mamelor să își ducă copilul de 5 ani, bebelușul de la grădiniță de trei ani, să îl ducă în clase, să îl dezbrace, să îl îmbrace. Este o demență, nu are niciun sens. Păi, copilul ăla vine cu metroul cu mama aia și cu alți 1.000 de oameni. Care este relevanța măsurii de a nu-ți lăsa copilul...Nimeni, nu că nu gândește, nimeni nu realizează ce se întâmplă de fapt.

Este o campanie imensă de dezumanizare, a noastră, a tuturor

Cum mă, să nu ai voie să îți atingi copilul, să îl duci în clasă, că plânge, că e mic. Are 3 ani, are 5 ani. Plânge, e mic. Să îl duci, să îl pui acolo în bancă, să îi spui că o să fie bine, să îl încurajezi, că asta este mama. E copilul tău, este puiul tău. Care este ideea? Ăia toți părinți, nu au venit, bă toți cu metroul și cu autobuzul și au adus copiii la școală?

Ăia toţi, nu pleacă de la şcoală cu toţii cu autobuzul? De ce faceți asta? (...) De ce nu lăsați toți copiii la școală? Copiii trebuie să se imunizeze natural. Păi când și-or da toți măștile jos pe stradă, copii, adulți etc., păi o să ia orice fel de virus. O să zacă la pat din orice. E normal. Niciun fel de teorie normală nu mai este valabilă despre sănătate, despre viață?'', a spus Dana Budeanu, luni seară, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei.

