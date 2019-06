Dăncilă: Avocatul Poporului este al celor de la ALDE

foto: guv.ro

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că în interiorul coaliţiei PSD-ALDE s-a stabilit că propunerea pentru funcţia de Avocat al Poporului va reveni celor de la ALDE şi a afirmat că încă nu s-a discutat despre numele celor care ar putea să ocupe această funcţie.



"Avocatul Poporului este al celor de la ALDE. Nu am stabilit nume", a declarat premierul, la Palatul Parlamentului, după şedinţa coaliţiei de guvernare.



Întrebată dacă Mugur Isărescu are susţinerea PSD pentru un nou mandat de guvernator al Băncii Naţionale a României, Dăncilă a spus: "Vom discuta despre acest lucru".



"Am discutat despre numărul de locuri (în Consiliul de Administraţie al BNR- n.r.), despre ponderea pe care o are fiecare partid, numărul de locuri în cadrul BNR în funcţie de numărul de locuri din Parlament", a afirmat Dăncilă.



Birourile permanente reunite ale Parlamentului au avut luni pe ordinea de zi procedura de numire a membrilor Consiliului de Administraţie al BNR.



Dăncilă a menţionat că alianţa de guvernare încearcă să adopte cât mai repede proiectul de revizuire a Constituţiei, iar primul pas va fi o iniţiativă legislativă în acest sens.