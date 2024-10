De la ce a pornit scandalul de la Unirii. Nicușor Dan: „Să-și strângă gardurile” / Băluță: „Vrea să fie un împărat al Bucureștiului”

Scandalul între Nicușor Dan și Daniel Băluță a pornit după ce Primăria Sectorului 4 a început lucrările de refacere a Planșeului Unirii. FOTO: Colaj Inquam Photos/ George Călin/ Facebook/ Daniel Băluță

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, s-au confruntat în direct, la Sinteza Zilei, de la Antena 3 CNN. Cei doi au vorbit despre scandalul planșeului de la Piața Unirii. În timp ce Nicușor Dan insistă că va dărâma gardurile, Daniel Băluță susține că planșeul este „un pericol public” și că are autorizație valabilă, „neatacată de nimeni”.

„Vreau să vă informez că avem o autorizație valabilă, validă, neatacată de absolut nimeni și a fost emisă de Primăria Sectorului 3. Mai mult decât atât, certificatul de urbanism a fost verificat pentru legalitate de Inspectoratul de Stat în Construcții, ca atare, inclusiv dispoziția primarului general a fost atacată deja în contencios de prefectul Capitalei. Lucrăm în condiții de legalitate, suntem într-o țară normală în care legea trebuie respectată și nu mi-aș fi permis să încep niciun fel de lucrare fără să am documentele corespunzătoare”, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, la Antena 3 CNN.

Primarul a mai afirmat că „Nicușor Dan vrea să fie un fel de împărat al Bucureștiului”.

„Nu cred că atunci când vorbim de planșeul de la Piața Unirii se pune problema în acest mod, atâta timp cât gradul de deterioare este cinci și cât experții spun că există riscul de prăbușire, e normal și e firesc să întreprindem în regim de urgență toate demersurile necesare, de aceea ne-am apucat de îndată de lucrare. E adevărat că domnul primar general a dorit să se transforme în cu totul altceva, să fie un fel de împărat al Bucureștiului, să golească de conținut tot ce înseamnă atribuțiile primăriilor de sector care, în ultimii ani, i-au făcut treaba – Sectorul 3 și 6 au participat activ la dezvoltarea orașului, pentru că municipalitatea a lipsit din peisaj, dar asta e altă problemă. Realitatea pură care e dincolo de politică și vreau să subliniez, e o problemă sută la sută legată de siguranță și securitate”, a mai spus Băluță.

Nicușor Dan a reacționat și a spus că nu crede ce spune Daniel Băluță, explicând de la ce a pornit totul.

„Permiteți-mi să nu cred ce spune domnul Băluță. Am văzut niște imagini în care un buldozer ridică pe verticală niște garduri. Eu nu am văzut să-i fi lovit și am auzit atât de multe minciuni că nu pot să mai cred. În 2022, a venit domnul primar Băluță la mine, a spus că sunt niște probleme la pasajul Unirii și la planșeu și mi-a solicitat, știind situația dificilă financiară pe care PMB o traversa, să-i dăm în administare și pasajul și planșeul, ceea ce eu am făcut, am promovat o hotărâre de Consiliu General, s-a votat și urma ca prin protocol, protocol care nu s-a mai semnat niciodată, Primăria S4 să preia aceste obiective. În baza acelei hotărâri primarul S4 a dat o autorizație în regim de urgență, asta înseamnă autorizație fără niciun aviz și a făcut o lucrare la pasajul de sub Piața Unirii în urma căreia au fost cinci sau șase accidente, ultimul mortal, și de atunci stau două mașini de Poliție Locală de o parte și de alta a pasajului ca să prevină alte accidente. Asta înseamnă când ai o autorizație în regim de urgență”, a mai spus Nicușor Dan.

De asemenea, edilul a adăugat că Băluță solicită de mult timp o autorizație în regim de urgență pentru tot planșeul și că atât timp cât nu există un expert care să spună că reprezintă un pericol public nu o va obține.

„Domnul primar Băluță solicită de mai mult timp să dăm o autorizație în regim de urgență pentru tot planșeul. Și eu am spus că atâta timp cât nu există un expert care să spună că acest planșeu reprezintă pericol public, nu putem, pe de-o parte pentru că legea nu ne lasă, pe de altă parte că nu vrem ca o lucrare atât de complexă să fie făcută fără niciun aviz și să se întâmple fie ce s-a întâmplat la pasajul Unirii, fie să fie întârzieri cum s-a întâmplat pe alte autorizații de urgență. Ăsta a fost răspunsul meu, aștept ca primarul S4 să vină cu cele 20 de avize pe care i le-am solicitat, avea tot timpul să vină cu ele din 2022 până azi, să emitem o autorizație în regim normal. În primul rând, competența de emitere autorizație e la primarul municipiului București și domnia sa, poate le are, dar nu le-a depus la noi. Cum putem noi să-i dăm o autorizație în baza unor avize pe care nu le-a depus la noi? Să le depună și noi le vom analiza și-i dăm autorizație”, a mai afirmat edilul general.

Băluță: „Am spus de fiecare dată că avem toate avizele”

Pe de altă parte, primarul Sectorului 4 spune că „are toate avizele”.

„Din păcate, ne aflăm într-un dialog de tip Eugen Ionescu, domnul Nicușor Dan e primul rinocer care a intrat în oraș. Nu am ce să comentez, am spus de fiecare dată că avem toate avizele, că avem autorizație validă, iar dacă dânsul are orice altă opinie sunt convins că justiția e cea care are această calitate. Dânsul se erijează în procuror, în judecător, în inginer specializat în construcții, în tot ce doriți, are toate calificările posibile, i le respect, dar nu pot să fiu de acord cu ele. E un dialog care nu poate să conducă la un dialog de bun simț”, a spus Băluță, la rândul lui.

Primarul general a insistat că „nu există în prezent o expertiză care să spună că planșeul de la Piața Unirii prezintă reprezintă un pericol public”.

„L-ați întrebat pe domnul Băluță dacă a depus la PMB avizele pe care noi le-am solicitat și dumnealui s-a lansat într-o tiradă. Răspunsul este nu. După ce am emis certificatul de urbanism, nu am primit niciun fel de aviz la PMB. În primul rând, în București avem poduri, avem clădiri, unele au risc seismic, și tocmai de aceea, pentru a nu crea panică, eixstă niște experți autorizați de statul român pentru a spune când anume e pericol public și vă asigur că suntem, atât în ce privește lucrări de artă – poduri, pasaje, cât și în ce privește clădirile în care locuiesc oameni, suntem oameni extrem de responsabili. Nu există în acest moment o expertiză care să spună că planșeul de la Piața Unirii prezintă pericol public. Dacă ar exista o astfel de expertiză, noi, conform legii, am fi obligați și am și face lucrul ăsta, am dat o autorizație în regim de urgență pentru sprijinirea acelor elemente care reprezintă periol public. Nu o spun eu, o spun experții, mai precis, nu există un expert care să spună că e pericol public”, a spus Nicușor Dan.

De cealaltă parte, Daniel Băluță i-a spus edilului general că „acea zonă este pericol public” și că e în posesia documentelor care atestă acest lucru.

„Există o expertiză pe care putem să o citim cu toții, făcută în vara lui 2024, în care acestui planșeu i s-a dat un punctaj, nu doar că nu e pericol public, nici măcar nu e așa numita structură critică, care e înainte de pericol public. I s-a dat un punctaj de nesatisfăcător, așa cum sunt cam jumătate din podurile și pasajele din București. Eu pot să discut cu oricine, așa cum am vorbit și cu prefectul. Problema e de respectarea legii pentru că nu poți să vii noaptea pe un teren adminsitrat de altcineva să-ți instalezi tu șantierul”, a răspuns Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Să-și ridice gardurile”

Primarul general a mai explicat că el se poate întâlni cu Daniel Băluță, dar că are o singură solicitare, și anume „să-și ridice gardurile și utilajele pe care le-a pus acolo”.

„Eu pot să mă întâlnesc cu domnul Băluță, dar eu am o singură solicitare, este un teren pe care noi îl administrăm, vreau să-și ridice gardurile și utilajele pe care le-a pus acolo, până când o să restabilim legalitate. O să vorbesc cu domnul Băluță, o să-mi spună fel de fel de lucruri, dacă nu face asta, ne întâlnim degeaba. Ne întâlnim, discutăm, dar solicitarea mea i-o spun de acum – ridicați-vă gardurile și șantierul pentru că încălcați legea”, a conchis Nicușor Dan.

Scandalul între Nicușor Dan și Daniel Băluță a pornit după ce Primăria Sectorului 4 a început lucrările de refacere a Planșeului Unirii și a montat garduri în zona Parcului Unirii. În replică, primarul general Nicușor Dan s-a dus cu buldozerele să dărâme gardurile, deoarece, spune el, sunt ilegale. În urma acțiunii, doi angajați ai Primăriei Sectorului 4 au fost răniți și duși la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Primarul Daniel Băluță a reacționat și a declarat că „e un act de cruzime ieșit din comun”, adăugând că au o autorizație de construire valabilă.