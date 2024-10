Scandalul refacerii Planșeului Unirii. Băluță a început lucrările și a montat garduri, Nicușor Dan se duce cu Poliția să le dea jos

Primăria Sectorului 4 a început lucrările de refacere a Planșeului Unirii și a montat garduri în zona Parcului Unirii. FOTO Facebook Daniel Băluță

Primăria Sectorului 4 a început lucrările de refacere a Planșeului Unirii și a montat garduri în zona Parcului Unirii, a declarat primarul Daniel Băluță luni. În replică primarul general Nicușor Dan a anunțat că gardurile vor fi demontate deoarece sunt ilegale și că va participa alături de Poliția Locală București la această acțiune.

UPDATE 11.40 Daniel Băluță: "Am început să punem în siguranță centrul Bucureștiului. În 2022, am obținut dreptul de administrare a zonei printr-o hotărâre a CGMB, semnată de Nicușor dan. În baza hotărârii, am mers mai departe cu studiul de fezabilitate, licitația. Vineri a fost emisă autorizația de construire care stă la baza începerii lucrărilor.

Primăria Sector 3 a emis autorizația din mai multe motive. Primul - documentul ISC. Terenul este preponderent în Sectorul 3 și nesemnificativ în Sectorul 4. Unele zone din planșeu se contituie în pericol public, cedarea lor poate conduce la pierderi de vieți omenești."

Știrea inițială

"Punem în siguranță centrul Capitalei! De la ora 00.00, am început lucrările de refacere din temelii a Planșeului Unirii, placa de beton veche de aproape 100 de ani, analizată de experți și declarată un pericol public. Lucrările se derulează într-un spațiu deja securizat și NU VOR AFECTA circulația rutieră sau pietonală!

Dincolo de orice discuție, siguranța oamenilor este și va rămâne prioritatea numărul 1 pentru noi, cei din Sectorul 4!

Mulțumesc tuturor instituțiilor statului român care au înțeles pericolul cu care ne confruntăm și au colaborat cu noi, pentru a fi azi în măsură să începem lucrările", a declarat primarul Daniel Băluță.

El a adăugat că va susține la ora 11.30, o conferință de presă.

La rândul lui, Nicușor Dan anunță că de la ora 12:30 va participa la acțiunea Poliției Locale a Municipiului București de demontare a gardurilor amplasate ilegal de Primăria Sectorului 4 în zona Parcului Unirii.

Imagini de sub planșeul Pasajului Unirii. FOTO Antena 3 CNN

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat, joi, 3 octombrie, că cedează Primăriei București responsabilitatea pentru Planșeul Unirii și că acesta urmează să se întoarcă în administrarea Primăriei Generale.

Daniel Băluță l-a acuzat pe primarul Nicușor Dan că ignoră pericolul public și a blocat lucrările de reabilitare. De partea cealaltă primarul Nicuşor Dan îi cere lui Daniel Băluţă să primească şi documentaţia şi finanţarea pentru refacerea Planşeului Unirii.

Nicuşor Dan a comentat decizia lui Baluta de a renunţa la Planşeul Unirii şi a spus că Primăria Generală îl va reface dacă va primi finanţare de la Guvern.

Într0un document transmis de experţi către Sectorul 4 se arată că "unele zone din planşeul podului peste râul Dâmboviţa se constituie în ceea ce se poate numi 'pericol public', întrucât cedarea lor poate conduce la pierderi de vieţi omeneşti".