Misterul elicopterului prăbușit în New York cu directorii Siemens. Momentul în care elicea se desprinde în aer și coada se rupe

Apar noi imagini de la tragedia din New York, unde un elicopter s-a prăbușit în râul Hudson, toți cei 5 pasageri și pilotul fiind uciși în tragicul accident. La bord se aflau Agustín Escobar și soția sa Mercè Camprubí Montal, care erau ambii directori la Siemens, și copiii lor, în vârstă de patru, cinci și 11 ani.

Potrivit imaginilor surprinse de oamenii din New York, publicate pe rețelele sociale, elicopterul și-a pierdut în zbor rotorul și, ulterior, s-a rupt.

La scurt timp după ce elicopterul și-a început zborul, pilotul neidentificat, în vârstă de 36 de ani, a transmis prin radio că au rămas fără combustibil.

Câteva clipe mai târziu, a avut loc tragedia, coada elicopterului s-a rupt, iar rotorul s-a desprins și poate fi observat învârtindu-se în aer în timp ce elicopterul se prăbușește în râu.

Dear God



The rotor came off this helicopter



There was nothing the pilot could do after that



Maintenance history will be a key part of this investigation



A family was reportedly onboard doing an aerial tour



Just awful ?



pic.twitter.com/uU1IGJmpXE