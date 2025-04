O nevăzătoare a fost respinsă la un concurs pentru un post dat unei persoane fără dizabilități: „A fost jignitor"

Petra Iuliana Pintelei. Sursa foto: Facebook

Deși a obținut cele mai multe voturi în Comisia pentru Drepturile Omului din Senat, Petra Iuliana Pintelei – o tânără nevăzătoare care vorbește șase limbi și militează de ani de zile pentru drepturile persoanelor cu dizabilități – a fost respinsă de plenul Senatului pentru postul de vicepreședinte al Consiliului de Monitorizare. În locul ei a fost aleasă o persoană fără dizabilități, despre care Pintelei susține că era mai puțin pregătită profesional.

Ea susține că, deși a obținut cele mai multe voturi din partea senatorilor ce sunt membri ai Comisiei pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse, Culte și Minorități, postul a fost ocupat de o persoană fără dizabilități și care nu era la fel de pregătită profesional precum ceilalți aplicanți.

„Într-adevăr, postul nu era strict înființat pentru o persoană cu dizabilități”

Într-o declarație pentru Antena3.ro, Petra Iuliana Pintelei a povestit ce s-a întâmplat.

„Practic, în cadrul Senatului exista o subordonată care se numește Consiliul pentru Implementare a Convenției Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Știți că Națiunile Unite au creat o convenție prin care să asigure calitatea vieții persoanelor cu dizabilități în statele semnatare, România fiind semnatar din 2006. Practic, acest consiliu are în conducere demnitari publici. Procedura este că acest post se scoate la concurs.

Concursul presupune întâi un dosar, care trebuie să conțină CV, cazier, recomandări, un proiect și bine, documente din astea de identitate personală. Se analizează dosarele, după care se fac audieri. Audierile presupun prezentarea în fața unei comisii care se numește Comisia pentru drepturile Omului și Egalitate de Șanse din Senat. Această comisie este formată din senatori. La audiere s-au prezentat patru candidați. Eu eram una dintre ei, alți doi domni cu dizabilități, unul cu studii în teologie, celălalt tot doctorand, și încă o doamnă care are în familie pe cineva cu tulburări din spectrul autist, dar dumneaei nu avea o dizabilitate. Am fost cu toții audiați”, explică tânăra.

Ea precizează că, într-adevăr, acest post „nu era strict înființat pentru o persoană cu dizabilități,dar ar fi fost cumva bine ca și noi să avem posibilitatea să reprezentăm de la un nivel mult mai înalt”.

„Mi s-a părut o jignire. Experiența a fost una oribilă”

Și, deși Petra Pintelei a fost singura care a obținut 13 voturi din partea Comisiei, votul din plenul Senatului a fost covârșitor pentru persoana fără dizabilități.

„Ideea este că avizul n-a avut nicio greutate, adică el doar a fost citit. Comisia a decis cutare are 11 voturi, eu am fost singura cu 13. Deci practic eu din punct de vedere al competenței am fost validată. În fine, toți am fost validați, dar din punct de vedere al competenței am crezut că am o mică greutate acolo.

Primul candidat a luat zero voturi în plen, eu nouă, nici măcar comisia nu mi-a dat alea 13 voturi. Celălalt om, care era susținut de niște ONG-uri, a luat și dumnealui 14, iar această doamnă, căreia nu vreau să îi fac eu rău, a luat 80 și ceva de voturi, ca să nu se poată contesta.

Mie mi s-a părut o jignire numai pentru simplul fapt că noi am fost acolo și că s-a făcut pe față și de față cu noi toată manevra. Experiența a fost una oribilă, absolut copleșitoare. Nici acum nu-mi revin”, povestește tânăra.

Aceasta mai susține că „noi nu am mers acolo că suntem cu dizabilități și vrem și noi un post sau ceva. Noi am mers pentru că suntem oameni pregătiți și chiar dacă suntem cu dizabilități, pregătirea noastră chiar considerăm că era un pic cam peste a doamnei”.

Ce spun senatorii

Președintele interimar al Senatului, Mircea Abrudean (PNL), spune că acel concurs nu a fost unul în sens tradițional. Și că, deși toți cei patru concurenți erau pregătiți foarte bine din punct de vedere profesional, ocuparea postului s-a decis în urma votului senatorilor. Iar politicienii ar fi votat „după cum le-a dictat conștiința”.

Reporter: Păi, și care au fost criteriile după care senatorii au votat, având în vedere că toți patru au obținut punctajul maxim în Comisia pentru Egalitate de Șanse?

Mircea Abrudean: Asta va trebui să-i întrebați pe fiecare în parte. Nu știu să vă spun. A fost în funcție de propriul filtru al fiecăruia.

Reporter: În acest caz, nu putem avea impresia că votul a fost unul politic, mai ales că a fost unul secret?

Mircea Abrudean: Păi, voturile în Senatul României sunt politice. Senatul este un for politic. Nu am vreo informație că vreo persoană a fost dezavantajată la audierea comisiei. Din păcate, n-am cum să comentez sau să justific un vot în plenul Senatului. A fost o procedură transparentă.

Reporter: Totuși, din afară, din moment ce spuneți că toți erau pe picior de egalitate, pare a fi un vot acordat celui care li s-a părut cel mai simpatic...

Mircea Abrudean: Da, nu știu ce să vă spun aici. Repet: nici nu o știu pe persoana care a fost aleasă, care e sau ce e. Pentru că înțeleg că se se insinuează faptul că a fost o decizie politică. Nu cred că persoana care a fost numită sau aleasă, votată, are vreo treabă cu politica.

Senatorul USR Narcis Mircescu spune că grupul lui parlamentar l-a votat pe un alt candidat la acest post. Însă susține că toți candidații au fost foarte bine pregătiți.

„Toți patru ar fi meritat să ocupe o asemenea poziție și a fost probabil cea mai emoționantă ședință pentru noi, pentru că e interesant să vezi oameni care fac lucruri extraordinare, cu toate dificultățile pe care viața le-a pus în cale. În grupul parlamentar USR erau mai mulți candidați cărora ne-am fi dorit să le dăm votul, dar doar un vot puteam să dăm, așa că am ținut cont de recomandarea făcută de colegii noștri de la USR dizabilități. Acum nu vreau să fac presupuneri vizavi de votul celorlalți. Într-adevăr, coaliția, din ce știu, a votat-o pe doamna care a fost aleasă vicepreședinte. Dar mai mult de atât, eu nu pot să vin să fac presupuneri, atâta timp cât nu cunosc discuțiile dintre ei”, a declarat acesta, pentru Antena3.ro.